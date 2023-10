Svelata il mistero sul perché i cani facciano in questo modo con gli occhi

Chiamato anche "side-eye" - ovvero, "occhi laterale" - si tratta di uno sguardo fatto da molti amici a quattro zampe e osservato spesso dai padroni dei cani. Cosa si cela dietro questo sguardo così caratteristico e affascinante? Gli scienziati hanno deciso di indagare e abbiamo (finalmente!) la risposta.

Dietro questo gesto apparentemente innocuo si nasconde un mondo di emozioni e comunicazione non verbale. Il cane, infatti, utilizza lo sguardo obliquo non solo per attirare la nostra attenzione, ma anche per esprimere una gamma di sentimenti che vanno dalla curiosità all'affetto, dalla paura alla gioia.

Questo comportamento, radicato nel DNA del cane, è il risultato di millenni di convivenza e coevoluzione con l'uomo, durante i quali il nostro amico peloso ha imparato a leggere e interpretare le nostre emozioni, e a comunicare con noi in un modo che pochi altri animali sono in grado di fare. Lo sguardo obliquo, in particolare, sembra essere un modo per il cane di stabilire un contatto visivo più intenso e diretto con l'uomo, un gesto che rafforza il legame tra i due e che permette al cane di esprimere tutta la sua affettuosità e il suo attaccamento.

Gli scienziati sono convinti che comprendere meglio questi comportamenti possa aiutarci a migliorare la nostra relazione con i cani, permettendoci di interpretare correttamente i loro segnali e di rispondere in modo adeguato alle loro esigenze emotive. In questo modo, il legame tra uomo e cane - migliori amici da tantissimo tempo - si rafforza ulteriormente, consolidando una delle amicizie più antiche e profonde del mondo animale.

A proposito, sapete qual è la razza di cani più intelligenti al mondo?