Svelate le incredibili proprietà di difesa e di mimetismo del manto dei serpenti

Un interessante studio mette in evidenza come il motivo a zig-zag, presente sulla pelle dei serpenti, abbiamo molteplici scopi di difesa ed aiuta l’animale a fuggire efficacemente dai predatori.

In natura tutto ha un senso ed una utilità: dal colore del mantello alla forma delle zampe, l’evoluzione modifica forme e colori aiutando una specie a sopravvivere più efficacemente all'interno del proprio habitat. Uno studio, pubblicato su Animal Behaviour, eseguito dall'Università di Jyvaskyla, in Finlandia, analizza la trama a zig-zag nero presente sul dorso della vipera europea mettendo in luce come, questa apparentemente semplice colorazione, aiuti in tre modi diversi l’animale a sopravvivere e sfuggire dai predatori. Il primo test che hanno eseguito gli scienziati riguarda la possibilità che il motivo a zig-zag aiuti l’animale a mimetizzarsi con l’ambiente circostante. Per l’esperimento sono stati usati dei serpenti finti senza motivi sul dorso e altri con il motivo a zig-zag.

Un gruppo di volontari, su un sentiero naturale, doveva contare i serpenti finti che riuscivano ad individuare e che erano stati precedentemente nascosti dagli scienziati. Ebbene, dal test è emerso che i serpenti finti con il motivo a zig-zag erano più difficili da scovare. Un altro test ha dimostrato come il motivo a zig-zag sarebbe apparso agli occhi di un predatore che insegue la vipera. Quando il serpente si muove veloce, il motivo a zig-zag crea un effetto ottico particolare, appare come una forma solida in movimento che confonde il predatore che lo sta inseguendo rendendo, così, più probabile che il serpente riesca a sfuggire dalle grinfie dei suoi predatori e quindi diventi più difficile da catturare.

L’ultima, ma non meno importante, abilità che il motivo a zig-zag sul dorso della pelle del serpente dà all'animale è il fattore deterrente. Il motivo a zig-zag nero, infatti, rende il serpente apparentemente più minaccioso e letale scoraggiando, quindi, eventuali aggressori dall'attaccarlo. Ecco come, quindi, anche una cosa che potrebbe, apparentemente, sembrare banale ed inutile nella lotta per la sopravvivenza del mondo animale possa essere di fondamentale importanza.