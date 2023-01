Svelate le 'memorie più veloci al mondo': SK Hynix presenta le RAM LPDDR5T

Nonostante il settore delle memorie DRAM sia in calo ormai da diversi mesi, il progresso tecnologico in termini di velocità e capienza non sembra accennare a fermarsi. In particolare, la coreana SK Hynix ha presentato le RAM LPDDR5T, che promettono di essere persino più performanti delle memorie LPDDR5X.

Nello specifico, la lettera "T" nell'acronimo LPDDR5T sta per "Turbo", dal momento che, secondo SK Hynix, le nuove memorie sono le "DRAM più veloci al mondo nel settore mobile". In tal senso, le RAM LPDDR5T dovrebbero superare anche la tecnologia LPDDR5X, già implementata sui principali smartphone e tablet top di gamma, specie nel settore Android.

In termini prettamente numerici, il divario prestazione dovrebbe essere del 13%, ovviamente in favore della nuova generazione di memorie. In termini di velocità di lettura e scrittura, invece, le RAM LPDDR5T arrivano a 9,6 Gbps, contro gli 8,5 Gbps delle RAM LPDDR5X e i 6,4 Gbps per le RAM LPDDR5 "standard".

SK Hynix, comunque, ha confermato che la sua serie "T" non è da considerarsi come una nuova generazione di memorie, ma più come un refresh delle RAM LPDDR5X, ottenuto grazie al processo 1Anm dell'azienda, che rappresenta la quarta generazione di nodo a 10 nm della compagnia coreana. Il nuovo nodo, inoltre, riduce il consumo di energia e aumenta la velocità del trasferimento dei dati.

Infine, SK Hynix ha già confermato di aver spedito le prime RAM LPDDR5T a 16 GB ai propri partner: la produzione di massa delle memorie dovrebbe avvenire a partire dalla seconda metà del 2023, mentre i primi device che le implementeranno saranno rilasciati sul finire dell'anno.