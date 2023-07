Svelate tutte le nuove emoji del 2024: vi piacciono?

Dopo il surreale caso dell'agricoltore che ha firmato un contratto con un'emoji, arrivano oggi le prime indiscrezioni sulle aggiunte della versione 15.1 delle Emoji, in fase di approvazione presso l'Unicode Consortium e che dovrebbe essere lanciata nel corso del 2024. Quale sarà la "faccina" più utilizzata del prossimo anno?

Le novità sono state pubblicate dai colleghi di Emojipedia, anche se dobbiamo sottolineare che, per ora, nessuna di queste emoji è ufficiale: le aggiunte ad Emoji 15.1, infatti, verranno decise dal Consorzio Unicode solo nel mese di settembre di quest'anno, per essere poi implementate su tutti i device compatibili nel corso del 2024.

Lato "faccine" abbiamo le emoji che si "muovono" in orizzontale e verticale, scuotendo la testa in verticale o in orizzontale: l'idea dietro a queste aggiunte dovrebbe essere quella di usare le emoji per esprimere assenso o dissenso in modo diverso dall'utilizzo dei pollici in su o in giù, per esempio. Tra i nuovi animali (se così possiamo chiamarli), abbiamo la fenice, che verrà proposta in una versione stilizzata con tre code.

Per quanto riguarda cibi, frutta e verdura l'Unicode Consortium sta vagliando l'emoji del lime e quella del fungo di colore marrone, mentre per quanto riguarda gli oggetti inanimati abbiamo la catena spezzata, che per la verità non si differenzia molto dall'emoji "catena" già presente sulle tastiere di tutti gli iPhone e gli smartphone Android.

Per l'accessibilità e la vita quotidiana, invece, abbiamo ben quattro emoji che rappresentano delle famiglie: i generi dei famigliari non vengono identificati, dal momento che si tratta di silhouette grigie su uno sfondo grigio, ma i nuclei rappresentati sono composti da due genitori e un figlio, due genitori e due figli, un genitore e due figli e un genitore e un figlio.

Sempre lato accessibilità, infine, abbiamo delle revisioni di alcune emoji già presenti su Emoji 14 ma che verranno specchiate in direzione opposta: per esempio, l'emoji del "corridore" ora potrà essere impostata sia da destra che da sinistra in tutte le sue varianti. Lo stesso vale per quella della persona che sta camminando, per quella della posizione in ginocchio, per quelle in sedia a rotelle manuale e motorizzata e per il simbolo destinato alle persine cieche.