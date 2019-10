Svelate le probabili caratteristiche dell'Intel Core i5 Comet Lake con multi-threading

Un leak emerso da Sisoftware data-base mostra le caratteristiche di quello che probabilmente sarà il prossimo processore Intel Core i5 di decima generazione (Comet Lake). Tra le feature più interessanti c'è sicuramente l'introduzione del supporto al multi-threading.

Badate bene, la CPU in questione non è esplicitamente chiamata "Core i5" ma il leak mostra un processore con 6 core e 12 threads testato su una piattaforma desktop ECS H470-SF110. Le probabilità che i dati riguardino proprio il processore in questione sono maggiori e quest'ultimo dettaglio esclude la possibilità che si tratti delle recenti CPU per notebook della famiglia Comet Lake. I dati emersi parlano di una CPU con 2.0 GHz di frequenza base (il boost non viene menzionato), 3 MB di cache L2 e 12 MB di cache L3. Il fattore più importante riguarda comunque l'implementazione del multi-threading e dimostra come Intel voglia portare la feature su tutta la linea di processori di decima generazione.

Intel si prepara a fronteggiare i progressi fatti da AMD e lo fa con una lineup che grazie al processo produttivo a 14nm+++ consente di ottenere cicli di clock più elevati con il conseguente dominio sul fronte dell'IPC. Rimane da valutare il rapporto qualità/prezzo, negli ultimi anni a favore di AMD, anche se le ultime notizie sulle CPU HEDT di Intel fanno ben sperare.