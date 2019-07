Svelati i guadagni delle 100 star più pagate di Instagram, da CR7 a Fedez

Dopo avervi svelato la media dei guadagni dei vari influencer, è giunta l'ora di parlare delle star più pagate di Instagram, che spesso sono personaggi famosi anche all'esterno del mondo dei social network. Le cifre in ballo sono particolarmente alte e ci sono anche alcuni nomi che in molti probabilmente non si aspettano.

Al primo posto della classifica realizzata da HopperHQ troviamo la modella e personaggio televisivo statunitense Kylie Jenner, che riesce a guadagnare fino a circa un milione di euro (1.266.000 dollari) per ogni foto pubblicata. Al secondo posto c'è invece la cantante Ariana Grande, che guadagna circa 890 mila euro a post (996.000 dollari). A completare il podio, troviamo invece il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo (CR7), che si "ferma" a circa 874.000 euro a foto (975.000 dollari).

Non se la passano di certo male anche le altre star incluse nella top 10 della classifica: Kim Kardashian (910.000 dollari), Selena Gomez (886.000 dollari), Dwayne "The Rock" Johnson (882.000 dollari), Beyonce Knowles (785.000 dollari), Taylor Swift (748.000 dollari), Neymar da Silva Santos Junior (722.000 dollari) e Justin Bieber (722.000 dollari). La classifica continua poi fino alla 100esima posizione: la cifra più "bassa" corrisponde a 8.400 dollari a post.

Interessante notare anche come nella classifica compaiano alcuni nomi italiani: Chiara Ferragni (43esima posizione, 58.300 dollari), Gianluca Vacchi (51esima posizione, 44.600 dollari), Federico Leonardo Lucia (Fedez, 28.500 dollari) e Mariano Di Vaio (73esima posizione, 21.300 dollari).