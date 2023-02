Svelati gli Intel Core i7-13790F e i5-13490F: tanta potenza, ma non arriveranno in Europa

Dopo il leak delle scorse ore che ne svelava l'esistenza, i due processori Intel Raptor Lake i7-13790F e i5-13490F sono stati finalmente lanciati ufficialmente da Intel. Si tratta di due CPU Intel Core "Black Edition", con delle frequenze di clock più alte delle controparti "Blue" attualmente in commercio.

In termini tecnici, l'Intel Core i7-13790F è simile all'i7-13700F lanciato qualche settimana fa nei mercati occidentali: abbiamo dunque una configurazione a 16 Core e 24 Thread, divisi su 8 P-Core e 8 E-Core, con una frequenza di base dei primi a 2,1 GHz e un clock in boost fino a 5,2 GHz. Gli E-Core dell'Intel Core i7-13790F, invece, hanno un clock base a 1,5 GHz (100 MHz in più dell'i7-13700F "Blue") e un boost fino a 4,1 GHz.

Le novità, però, non si fermano qui: Intel ha aumentato la Cache L3 del 10%, portandola da 30 MB a 33 MB sull'i7-13790F. L'incremento della Cache e della frequenza di base dovrebbe garantire un leggero miglioramento delle performance della CPU nel gaming, ottenuto tra l'altro a PBP invariato, pari a 65 W. Sfortunatamente, però, l'Intel Core i7-13790F non ha una GPU integrata.

Lo stesso vale anche per l'Intel Core i5-13490F, la cui architettura è pressoché identica a quella dell'Intel Core i5-13400F, con 10 Core e 16 Thread divisi su 6 P-Core e 4 E-Core. I P-Core partono da una frequenza base di 2,5 GHz e arrivano ad una massima in boost da 4,8 GHz (200 MHz in più dell'Intel Core i5-13400F), mentre gli E-Core vanno dagli 1,8 GHz ai 3,5 GHz (sempre 200 MHz in più della versione "Blue").

Anche in questo caso abbiamo un leggero aumento della Cache L3, fino a 24 MB, contro i 20 MB dell'Intel Core i5-13400F, e un PBP invariato a 65 W. Su queste basi, insomma, le due CPU potrebbero fare gola a molti videogiocatori su PC, specie tra coloro che non sono interessati ad un processore con GPU integrata.

Sfortunatamente, però, le due "Black Edition" arriveranno solo sul mercato cinese, e non godranno di una release internazionale. Un vero peccato per i gamer occidentali, visti anche i prezzi tutto sommato buoni delle due componenti: Stando a quanto riporta Tom's Hardware, infatti, l'Intel Core i5-13490F ha un MSRP di circa 236 Dollari, mentre l'Intel Core i7-13790F arriva a circa 442 Dollari.