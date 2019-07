Svelati i primi modelli Philips OLED 4K senza sistema operativo Android

Secondo un rapporto di toengel.net i modelli OLED754 da 55 e da 65 pollici verranno aggiunti entro l’anno alla gamma Philips 2019: sono i primi televisori Philips OLED senza il sistema operativo Android.

Philips Europe (TP Vision) si affida alla piattaforma Android dal 2015 ma dall’anno scorso ha iniziato ad introdurre gradualmente la piattaforma proprietaria Saphi, basata su Linux, specialmente per i TV di fascia economica.

L’OLED754 sarà probabilmente il primo TV OLED senza Android e con sistema operativo Saphi ed offrirà il pieno supporto ad applicazioni come Amazon, Netflix e YouTube (in tutto in HDR).

Formalmente la nuova gamma non è ancora stata presentata ma il sito tedesco ha scoperto molti riferimenti fotografici e le specifiche tecniche: OLED754 avrà una risoluzione 4K con processore video P5 e Ambilight su 3 lati, con un sistema audio da 40 W a 2.1 canali e subwoofer integrato. Il design della nuova serie è molto affusolato e gradevole da vedere (anche grazie al sistema di illuminazione integrato)

I nuovi TV offriranno pieno supporto al Dolby Atmos e a tutti i formati high dinamic range di ultima generazione: HDR, HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision.

La società ha già presentato i nuovi modelli della serie 8 per il 2019 e dovrebbe annunciare i prossimi all’IFA 2019 di settembre.