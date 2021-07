Svelati nuovi segreti del genoma moderno: solo il 7% è unico

Secondo un recente studio, pubblicato sulla rivista Science Advances, solo il 7% del nostro genoma è condiviso in modo univoco con altri esseri umani senza esserlo con i nostri antenati. "Una percentuale piuttosto piccola", secondo Nathan Schaefer, biologo computazionale dell'Università della California e coautore dell'articolo.

"Questo tipo di scoperta è il motivo per cui gli scienziati si stanno allontanando sempre più dal pensare che noi umani siamo così enormemente diversi dai Neanderthal" ha aggiunto.

La ricerca si basa sul DNA prelevato da 279 persone moderne (prese a campione da tutto il Mondo) e da quello estratto da resti fossili di Neanderthal e Denisova, ormai estinti e risalenti a circa 40.000 o 50.000 anni fa.

Gli scienziati già sono a conoscenza che le persone moderne condividono parte del DNA con i Neanderthal, ma individui diversi condividono tra loro parti uniche del genoma. Uno degli obiettivi della nuova ricerca era identificare proprio questi geni esclusivi dell'uomo moderno.

I ricercatori hanno inoltre scoperto che una frazione piccolissima del nostro genoma, appena l'1,5%, è addirittura unica per la nostra specie. Queste schegge di DNA possono contenere gli indizi più significativi su ciò che distingue veramente gli esseri umani moderni dagli antenati.

Richard Green, biologo computazionale dell'Università della California e coautore dello studio, ha affermato: "Possiamo dire che quelle regioni del genoma sono altamente ricche di quei geni che hanno a che fare con lo sviluppo neurale e le funzioni cerebrali".

Già nel 2010, lo stesso Green aveva contribuito a produrre la prima bozza di sequenza di un genoma di Neanderthal; e quattro anni dopo, il genetista Joshua Akey pubblicò un articolo in cui mostrava come gli esseri umani moderni fossero portatori di tracce del DNA di questo antenato. Da allora, gli scienziati hanno continuato a perfezionare le tecniche per estrarre e analizzare il materiale genetico dai fossili.

"Strumenti migliori ci consentiranno di porre domande sempre più dettagliate sulla storia e l'evoluzione umana, i risultati attuali sottolineano infatti che in realtà siamo una specie molto giovane, non molto tempo fa, abbiamo condiviso il pianeta con altri lignaggi umani" ha concluso Akey.