Svelato un ambizioso piano per iniziare a sfruttare le risorse del Sistema Solare

In un'epoca in cui la corsa allo spazio sembra essere il nuovo Far West, la Cina non è da meno. Wang Wei, uno scienziato affiliato alla CASC, il principale appaltatore spaziale cinese, e all'Accademia delle Scienze Cinesi, ha delineato una roadmap provvisoria per l'istituzione di una rete di utilizzo delle risorse spaziali del sistema solare.

Il progetto, chiamato Tiangong Kaiwu, prende il nome da un'opera del periodo della dinastia Ming e propone lo sviluppo di risorse minerarie strategiche, l'utilizzo di ghiaccio extraterrestre come carburante, la creazione di nodi di trasporto e rifornimento e l'istituzione di un sistema di sviluppo delle risorse spaziali.

Sebbene la proposta non sia un piano governativo approvato, rappresenta un'indicazione del pensiero corrente sulla visione a lungo termine della Cina per l'esplorazione e lo sfruttamento dello spazio. Il progetto prevede inizialmente la costruzione di strutture per lo sviluppo delle risorse di ghiaccio d'acqua sulla Luna, che potrebbero essere separate in idrogeno e ossigeno e utilizzate come propellente. Queste capacità sarebbero poi estese ad asteroidi vicini alla Terra, Marte, asteroidi della fascia principale e le lune di Giove.

Tiangong Kaiwu richiederebbe un'infrastruttura di risorse massiccia, comprese stazioni di rifornimento, rotte di trasporto, stazioni minerarie e di lavorazione. Inoltre, metterebbe in evidenza la necessità di accedere facilmente allo spazio e la capacità di effettuare ritorni a basso costo sulla Terra, oltre a importanti progressi tecnologici. L'obiettivo finale sarebbe sviluppare capacità di sviluppo e utilizzo delle risorse spaziali su larga scala e di natura commerciale.