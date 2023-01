Svelato al CES 2023 il primo TV OLED True Wireless al mondo, è pure modulare

Già avevamo anticipato il debutto del primo TV wireless al mondo al CES 2023, un OLED prodotto dalla nuova arrivata Displace che vuole distinguersi per alcune caratteristiche molto peculiari, tra cui l’utilizzo senza cavi. Ebbene, il Displace TV è ufficiale ma tutt’altro che facilmente accessibile.

Le smart TV True Wireless non sono più un’idea completamente fantascientifica e Displace vuole dimostrarlo: questo interessante display OLED dalla diagonale pari a 55 pollici funziona con quattro batterie ricaricabili agli ioni di litio, capaci di offrire circa sei ore al giorno di autonomia per un mese prima di richiedere la ricarica. Non ha una base di appoggio, bensì un sistema attivo a doppia ventosa per attaccarsi alle pareti – o anche alle finestre, basta che la superficie sia piatta.

Come se non bastasse, si tratta anche di un televisore senza telecomando: al suo posto si trova una fotocamera 4K pop-up con microfono posizionata sulla scocca superiore del pannello, usata per tracciare i movimenti delle mani e gestire volume, cambio di canale e altre funzionalità smart, tra cui il trasferimento dell’immagine su uno o più schermi. Ebbene sì, perché Displace TV è anche un televisore modulare.

Cosa si intende? I pannelli singoli possono essere collegati tra loro per creare un televisore 8K da 110 pollici, in maniera simile alla fotografia che trovate in calce alla notizia. Una volta composto il “maxi-televisore” si possono usare i gesti di “pizzicamento ed espansione” per gestire l’immagine sui display, proprio come in uno smartphone. Secondo quanto dichiarato dal CEO durante la kermesse di Las Vegas, più Displace TV possono essere combinati per raggiungere la risoluzione 16K.

E il prezzo? Non aspettatevi sconti: TV, stazione base wireless, batterie e caricabatterie costano complessivamente 3.000 dollari, mentre il pacchetto da 4 TV costa 9.000 dollari. Riuscirà questo device all’avanguardia a riscuotere successo nel corso del 2023, dopo il suo lancio sul mercato? Staremo a vedere.

