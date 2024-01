Svelato al CES DreameBot X40 Ultra: il robot aspirapolvere più potente d'Europa

Dreame Technology ha svelato in anteprima al CES 2024 alcune delle caratteristiche del DreameBot X40 Ultra, che ha definito l’aspirapolvere robot più potente mai proposto ai consumatori europei.

Disponibile in Europa a metà dell’anno, il DreameBot X40 Ultra include una serie di caratteristiche innovative ed uniche del settore. Ad esempio, Dreame ha mostrato la tecnologia MopExtend 2.0 che permette all’aspirapolvere di estendere i panni per pulire anche le aree più difficili da raggiungere, come sotto i mobili e gli angoli. L’ultima versione tecnologica MopExtend 2.0 non solo può eseguire la pulizia regolare del bordo, ma può anche oscillare il braccio robotico per estendere il panno in un luogo più profondo, il che è particolarmente utile per la pulizia delle fessure sotto i mobili.

Il nuovo aspirapolvere permette anche di eseguire una pulizia più accurata per gambe di tavoli e sedie: la combo estensibile offre infatti una pulizia a 360 gradi per gli angoli di tavoli e sedie.

La versione aggiornata del TriCut Brush 2.0 risolve anche il problema dei capelli aggrovigliati, i peli di animali domestici e dei capelli lunghi delle donne. Con una potenza di aspirazione di 10.500Pa, è in grado di rimuovere il 99% dei tipi di detriti. A ciò si aggiunge anche una stazione di base autopulente potenziata, grazie al kit di collegamento all’acqua, al MopExtende 2.0 con acqua calda a 70 gradi e l’asciugatura ad aria calda oltre che il riempimento automatico del liquido detergente.

Nessuna informazione, almeno al momento sulla data di lancio ed il prezzo.