Svelato il primo 'crypto-smartphone': OSOM e Solana lanciano Saga, ecco la scheda tecnica

Qualche mese fa, Solana ha svelato il suo smartphone "a base di criptovalute", realizzato in collaborazione con OSOM. Il device, basato sul telefono OSOM OV1 già in commercio da tempo, è stato ri-presentato nelle scorse ore, quando Solana e OSOM ne hanno svelato le specifiche tecniche.

Partiamo dal design, che è dotato di un corpo in acciaio inossidabile e di un retro in ceramica, con tanto di accenti in titanio. Sul retro dello smartphone troviamo anche uno scanner per impronte digitali, mentre le chiavi private del wallet Solana dell'utente saranno immagazzinate direttamente sull'hardware del telefono con Seed Vault, per garantire una totale sicurezza dei dati.

Grazie alla combinazione tra sicurezza hardware e scanner di impronte digitali, gli utenti potranno effettuare transazioni sulla blockchain Solana e sulle sue dApp con il semplice tocco di un dito. Proprio le app Solana-based saranno al centro dello smartphone, che avrà uno store dedicato proprio alle dApp che si appoggiano alla blockchain SOL.

Lato tecnico, il device avrà uno schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione di 2400 x 1080 pixel, insieme ad un refresh rate fisso a 120 Hz. Sotto la scocca, invece, troviamo un chipset Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm con una velocità fino a 3,2 GHz e una buona RAM LPDDR5 da 12 GB. Infine, lato storage, OSOM Solana Saga verrà lanciato nella configurazione da 512 GB, espandibili con scheda SD fino a 1 TB di memoria complessiva.

Passando alle fotocamere, il dispositivo avrà una lente posteriore Sony IMX766, ormai il punto di riferimento per la fascia media, con una risoluzione pari a 50 MP. Insieme a quest'ultima, poi, troveremo un ultra-grandangolo Sony IMX373 da 12 MP. Infine, la selfie-camera avrà risoluzione di 16 MP.

Il device sarà lanciato con Android 13 e avrà una batteria da 4.110 mAh: OSOM promette il supporto per la ricarica rapida sia cablata che wireless, ma non ha ancora parlato approfonditamente della velocità di ricarica dello smartphone. In termini di connettività, invece, Solana Saga sarà dotato di modem 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, oltre ovviamente al classico connettore USB-C.



Lo smartphone potrebbe avere un ruolo vitale nel rilancio della blockchain Solana, colpita a giugno da una serie di blocchi e attacchi hacker su vasta scala, ma messa in sofferenza anche dal pessimo andamento del settore crypto degli ultimi mesi.