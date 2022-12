Svelato il design di Xiaomi 13: pubblicati nuovi render, la fotocamera è enorme

La nuova data di lancio di Xiaomi 13 e MIUI 14 è ormai dietro l'angolo, dal momento che i nuovi smartphone top di gamma di Xiaomi verranno lanciato l'11 dicembre. Intanto, però, una serie di render rilasciati dal colosso pechinese alla stampa estera mostrano il design definitivo di Xiaomi 13, fornendoci alcune nuove informazioni sullo smartphone.

Per ora, i render pubblicati (e visibili nella galleria in calce a questa notizia) mostrano solo Xiaomi 13 "base", anche se all'evento verranno svelati anche Xiaomi 13 Pro e MIUI 14, insieme allo Xiaomi Watch S2, alle Xiaomi Buds 4 TWS Earbuds e al primo mini-PC di Xiaomi, che dovrebbe essere chiamato Mini Host. Sfortunatamente, per il momento non sembrano essere trapelate immagini di questi altri device.

Teoricamente, però, Xiaomi 13 e 13 Pro avranno lo stesso design, mentre gli ultimi leak hanno chiarito che il modello Pro sarà un semplice Xiaomi 13 con uno schermo più grande, passando da 6,36" a 6,7" circa. Sempre in termini di display, i render pubblicati in rete chiariscono che Xiaomi 13 avrà un display AMOLED piatto con una selfie-camera con design punch-hole.

Sul retro del device, invece, troviamo un sistema fotocamera con tre lenti e due flash, nonché dotato del branding di Leica, che ancora una volta ha collaborato con Xiaomi nella realizzazione del comparto fotografico di Xiaomi 13. Quest'ultimo, stando ai leak, dovrebbe essere composto da una fotocamera principale da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP.

Sui lati dello smartphone troviamo, come da tradizione, il pulsante di accensione e spegnimento e quello del volume (a destra) e un paio di fori (sul lato superiore), che dovrebbero nascondere uno speaker, un microfono e un blaster a infrarossi. Sul lato inferiore dello smartphone, infine, troviamo l'alloggiamento per la SIM, il connettore USB-C, un altro microfono e la griglia per gli speaker.