Svelato il primo importante dettaglio su Android 14: sì, avete capito bene

Gli occhi degli appassionati del mondo dei dispositivi mobili sono attualmente puntati su Android 13, che al momento è al centro dei classici test preliminari. Nonostante questa versione del sistema operativo del robottino verde non sia ancora stata rilasciata, è già arrivato il momento di trattare Android 14.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e XDA Developers, all'interno del codice AOSP (Android Open Source Project) è stato scovato quello che sembra proprio essere il codename ufficiale interno a Google per quel che concerne la futura iterazione dell'OS. A cosa fa riferimento questa volta BigG, considerando che per Android 13 il nome in codice è Tiramisù? Ebbene, a quanto pare per Android 14 il codename è Upside Down Cake.

La scritta che compare all'interno del codice AOSP, come potete vedere anche nello screenshot presente in calce alla notizia, non sembra d'altronde lasciare spazio a molti dubbi. Tuttavia, come ben potete immaginare, online sono già iniziate a circolare, ironicamente, foto di torte "a testa in giù" (in quanto "Upside Down Cake" significa "torta rovesciata", da notare però che da qualche ricerca sul Web si apprende che quest'ultima esiste davvero, dato che sarebbe "una torta alla frutta statunitense a base di ananas, ciliegie, mele e altri frutti a piacere").

Insomma, sicuramente è ancora troppo presto per approfondire seriamente Android 14, ma Google è riuscita ancora una volta ad attirare l'attenzione con il codename della futura major release del sistema operativo del robottino verde.