Svelato Leica Leitz Phone 2: specifiche e design al top, ma che prezzo!

Oltre alla collaborazione strategica con Xiaomi, Leica ha avviato la produzione di una linea di smartphone proprietaria già dal 2021, arrivata proprio in queste ore alla seconda iterazione con il Leica Leitz Phone 2, modello top di gamma che spicca per design e scheda tecnica, ma dal prezzo decisamente elevato.

Lo sviluppo del dispositivo in questione è avvenuto in collaborazione con Sharp, società giapponese con cui Leica ha all’attivo una partnership esclusivamente nel territorio del Sol Levante. Non è una novità, dato che il Leitz Phone 1 lanciato nel maggio 2021 non è altro che la rielaborazione dello Sharp Aquos R6, altro smartphone Android prodotto dai due marchi.

Leica Leitz Phone 2 segue questa tradizione e si presenta con specifiche tecniche eccellenti: il display è un OLED IGZO da 6,6 pollici con risoluzione di 2730x1260 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, esattamente come nel caso del predecessore. Si aggiorna il chipset, dato che si passa dal Qualcomm Snapdragon 888 al più recente Snapdragon 8 Gen 1. La batteria resta da 5.000 mAh e, lato memoria, rimangono 12 GB di RAM; si sale, invece, da 256 a 512 GB di archiviazione interna.

La fotocamera è il pezzo da novanta di Leica Leitz Phone 2, in quanto presenta un obiettivo Leica Summicron a sette elementi con lunghezza focale di 19 mm e apertura f/1.9. Lato software si trovano ovviamente le ottimizzazioni fornite dal gigante tedesco della fotografia, viste su smartphone Xiaomi ma ulteriormente migliorate con il passare dei mesi.

Leica Leitz Phone 2 sarà però disponibile solo in Giappone a partire dal 18 novembre, al prezzo di 1.540 dollari al cambio attuale. Insomma, si tratta davvero di un dispositivo mobile per pochi per varie ragioni, dal commercio limitato al costo particolarmente elevato.