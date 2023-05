Svelato il mistero delle bollicine nello champagne: è simile al sapone

Non negatelo, anche voi siete rimasti almeno una volta nella vita fermi a guardare le bollicine di questa bevanda. Ma chi di voi si è chiesto cosa ci sia dietro tale “spettacolo”? Finalmente avrete una risposta.

Dopo aver visto la chimica dello champagne, questa volta approfondiamo una delle sue più note caratteristiche: le bolle. Non è però la sola sostanza che ne crea. L'acqua frizzante ne ha di scoppiettanti, mentre la birra ha bolle che iniziano in una linea ma si diffondono rapidamente verso l'esterno per raggrupparsi in schemi apparentemente casuali. E lo champagne?

Si tratta di una bevanda totalmente diversa dalle altre e lo studio pubblicato su Physical Review Fluids lo dimostra ancora una volta. Le bolle che si vengono a creare, tendono a salire in linee perfettamente rette e prevedibili dal punto di vista matematico-fisico. I fisici della Brown University e dell'Università di Tolosa in Francia hanno scoperto il segreto che si cela dietro tale "ordine".

Champagne, prosecco e altri vini spumanti, contengono infatti più composti simili al sapone noti come tensioattivi. "Queste molecole proteiche che danno sapore e unicità alla bevanda sono ciò che rende stabili le catene di bolle che producono", spiega l'ingegnere Roberto Zenit, che studia meccanica dei fluidi alla Brown University.

Nei vari esperimenti, i ricercatori hanno iniettato bolle di azoto in diversi liquidi utilizzando una serie di siringhe dalla forma particolare. Successivamente, hanno aggiunto più tensioattivi a una birra chiara notando che le catene di bolle instabili diventavano stabili. Ma cosa accade dal punto di vista fisico?

Una bolla che sale attraverso l'acqua, che ha una bassa concentrazione di tensioattivi, crea una scia con due filamenti che ruotano in direzioni diverse. Ogni bolla successiva viene sollevata in modo opposto a quella precedente. Ma quando un liquido contiene abbastanza tensioattivi, la struttura della scia di una bolla cambia in modo che la bolla finale venga mantenuta in linea con quella precedente, andando a creare una vera e propria "fila di bolle".



Se a questo punto vi state domandando quanto possa essere importante sapere ciò dal punto di vista scientifico, ecco una possibile risposta.

Ora che gli scienziati sanno che i tensioattivi possono alterare il modo in cui le bolle si alzano, possono osservare le catene di bolle in quasi tutti i liquidi e utilizzare tali informazioni per valutare il livello di contaminazione da tensioattivi. Ciò potrebbe essere particolarmente utile in acque profonde, dove sgorgano metano e anidride carbonica, o magari per tenere d'occhio i serbatoi di aerazione negli impianti di trattamento delle acque.

Non è importante sapere esclusivamente se fa più bollicine lo champagne o la birra, ma anche cosa si cela dietro questi fenomeni che appaiono spesso banali o insignificanti.