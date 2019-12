Svelato il mistero di una fossa comune Maya contenente almeno 20 scheletri

In Messico sono stati ritrovati dagli archeologi, all'interno di una fossa comune, circa venti corpi, decapitati e smembrati, risalenti a più di 1000 anni fa.

La scoperta risale al 2013 quando un gruppo di archeologi appartenenti all'Università di Bonn, durante lo svolgimento di un’indagine presso un sistema di approvvigionamento idrico, ha scoperto un pozzo contenente i macabri resti. Il sito era una antica città Maya di nome Uxul ed i resti, secondo lo studio, risalivano a ben 1400 anni fa. Gli archeologi hanno scoperto che i corpi appartenevano a 14 individui di sesso maschile, una donna, un infante di circa diciotto mesi di età ed alcuni scheletri, invece, si ritiene fossero appartenuti ad adolescenti. Dalle prime ricostruzioni, queste persone sono state uccise e successivamente decapitate fuori dal pozzo per poi essere state smembrate ed i loro resti gettati al suo interno.

Da alcuni segni sulle ossa gli archeologi sono risaliti alla brutalità degli omicidi perché le ossa erano raschiate, segno che la carne venne strappata via dalle ossa dei poveretti. Che i Maya non fossero estranei alla violenza e alla brutalità non è cosa nuova, ma perché accanirsi su queste persone? Uomini, donne e anche bambini? E chi erano, chi rappresentavano in vita? Gli archeologi hanno tentato di dare delle risposte a queste domande e, per prima cosa, hanno cercato di scoprire da dove queste persone provenissero. Rilevando la presenza di isotopi dello stronzio nei denti, gli archeologi hanno scoperto da dove queste persone provenissero, ovvero circa centocinquanta chilometri a sud dello scavo, anche se un uomo ed uno degli scheletri più giovani erano originari della città di Uxul. Non solo.

Osservando alcune elaborate decorazioni presenti sugli incisivi gli scienziati hanno supposto che almeno otto scheletri dovevano essere appartenuti a personaggi importanti. Incrociando questi dati sono arrivati ad avere uno schema abbastanza chiaro della situazione: le persone uccise erano probabilmente prigionieri di guerra, catturati a seguito di una vittoria e portati a Uxul per essere uccisi. Una dimostrazione di forza, insomma, oltre che di grande crudeltà.