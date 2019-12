Svelato il Piano per l'Innovazione: cambia lo SPID, arrivano identità e domicilio digitale

Nella giornata di ieri il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano, ha presentato a Roma il piano per l'innovazione dell'Italia denominato semplicemente "2025" e che porterà ad un cambiamento significativo del modo di interagire con la pubblica amministrazione e di accedere ai servizi.

Sono tre le sfide che intende vincere il Governo: digitalizzare la società, innovare e sviluppare una tecnologia etica e sostenibile.

In questi ambiti rientra la creazione di una nuova identità digitale, che con ogni probabilità prenderà il posto dello SPID e sarà associata alla carta d'identità elettronica. Il Ministro intende creare un'identità e domicilio digitale per tutti, mentre per interfacciarsi con i servizi pubblici basterà l'applicazione "IO" che dovrebbe vedere la luce ad inizio 2020 ed è già in beta.

Nel corso dell'incontro, che ha visto la presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è anche stata rilanciata la sfida per l'innovazione del Made in Italy, che dovrà guidare il rilancio di settori produttivi tradizionali. Il Governo a tal proposito ha anche intenzione di promuovere cambiamenti strutturali per agevolare l'innovazione dell'ecosistema, l'aumento del potenziale innovativo delle città e territori e la realizzazione di infrastrutture tecnologiche per l'Italia. Rientra in questo ambito anche la promozione di soluzioni d'intelligenza artificiale, la creazione di hub e borghi del futuro e di norme per favorire la nascita di startup.

Il Ministro ha anche sottolineato la necessità di rendere lo sviluppo incisivo e sostenibile, per non lasciare indietro nessuno. E' prevista anche la creazione di un Ai Ethical Lab-EI che stabilirà i principi per l'uso dell'intelligenza artificiale.