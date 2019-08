Svelato un altro piccolo segreto sul funzionamento del canale potassio nelle cellule

Un gruppo di ricercatori tedeschi, dell'università di Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP), ha scoperto un altro segreto, finora nascosto, del canale potassio, un'importantissima struttura presente in quasi tutte le cellule ma che svolge un ruolo ancor più importante in quelle del cuore e dei neuroni.

Il canale potassio è una struttura proteica che si trova nella membrana plasmatica della cellula e la attraversa, mettendo in comunicazione l'interno con l'esterno.

E' un vero e proprio canale, un "tubo", con un cancello che, quando aperto, permette al potassio che si trova dentro la cellula di uscire all'esterno dove la concentrazione di quest'ultimo è notevolmente inferiore.

Questo canale è importantissimo perché consente all'impulso elettrico di essere trasmesso correttamente da cellula a cellula. Anche i più piccoli cambiamenti nel canale potassio possono provocare gravi malattie.

Finora non era ben chiaro se lo ione potassio, durante il passaggio attraverso il canale, fosse accompagnato o meno da una molecola di acqua. Si credeva che lo ione potassio e una molecola d'acqua si allineassero all'interno del canale per poi fuoriuscire all'esterno.

Il primo passo per confutare tale ipotesi è stato creare una simulazione computerizzata.

In essa l'acqua non accompagnava affatto la molecola di potassio durante l'attraversamento del canale.

Usando la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare a stato solido i ricercatori hanno dimostrato che solo il sodio attraversa il canale.

Gli ioni potassio si allineano all'interno del canale spingendosi a vicenda dal basso verso l'alto.

Grazie alla spettroscopia si è potuto studiare il funionamento del canale nelle cellule in vivo, quindi in condizioni fisiologiche di acqua e sale, non più attraverso condizioni artificiali come avveniva in passato.

Secondo gli scienziati che hanno potuto studiare il canale mentre funzonava in un ambiente vivo e non sperimentale il potassio fuoriesce dalla cellula senza portarsi dietro alcuna molecola d'acqua.

Sembra poca cosa, ma questa piccola proteina di membrana svolge uno dei più importanti processi biologici, è indispensabile per vivere. Conoscere come funziona realmente è sicuramente un passo in avanti per combattere le malattie connesse ad un suo malfunzionamento.