Svelato il segreto del brillare coordinato delle lucciole

Nelle foreste degli Stati Uniti è stato studiato il rituale di accoppiamento delle lucciole maschio che, con le loro luci, illuminano la foresta in un bellissimo schema di luci che si accendono e si spengono ritmicamente.

Nel mese di giugno, per circa due settimane all’anno, nel Sud Est degli USA le lucciole maschio iniziano il loro rituale di accoppiamento che consiste nel far vedere alle femmine una serie di lampi di luce con un ritmo ben preciso e costante. Questo momento è molto suggestivo perché la foresta notturna si accende di migliaia di piccole luci che donano alla foresta un che di magico. La verità è che ad una distanza di circa due metri dal suolo le lucciole iniziano a brillare per farsi notare dalle femmine che, sul terreno, osservano i maschi che brillano. I maschi, più in alto, possono così avere una visione perfetta delle femmine e capire se è riuscito ad impressionarle, iniziando l’accoppiamento.

La particolarità di questo spettacolo è che sembra che le lucciole inizino a brillare in maniera coordinata e ci si è chiesti come questi insetti riescano ad essere tanto coordinati, con quale meccanismo riescono a brillare tutti insieme. L’Università del Colorado, così, ha deciso di svelare il mistero ed ha iniziato uno studio poi pubblicato sulla rivista Journal of the Royal Society Interface. Gli scienziati hanno utilizzato delle telecamere capaci di registrare a 360° e, 30 minuti dopo il tramonto, le lucciole hanno iniziato il loro spettacolo. Le registrazioni sono durate 90 minuti e lo schema di luci era sempre lo stesso, ripetuto: gli insetti brillavano e spegnevano la loro luce velocemente per un po’ di volte, poi facevano una pausa di pochi secondi e riprendevano ad accendersi e spegnersi ad intermittenza. La luce si propagava come la ola di uno stadio, stesso schema ma con un piccolo ritardo che formava delle onde di luce. A questo punto gli scienziati hanno isolato un esemplare e l’hanno posto all’interno di una tenda.

L’esemplare non riusciva più a coordinarsi con gli altri fuori dalla tenda. A questo punto poche decine di esemplari sono state messe nella tenda e questi hanno iniziato a coordinarsi tra di loro. Ecco quindi che gli insetti copiano il ritmo degli altri insetti che vedono e si coordinano copiando il ritmo dei loro simili. Ma perché si sincronizzano? Ebbene, secondo una teoria la sincronia permette di avere intervalli di tempo di buio in cui tutti gli insetti non accendono le loro luci. In questo modo i maschi riescono a vedere il debole bagliore delle femmine sul terreno.