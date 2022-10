Cosa sono i 'Cerchi della Fate' in Namibia? Svelato il loro segreto

Da quasi 50 anni, i "Cerchi delle Fate" hanno incuriosito ed affascinato ricercatori, esperti e curiosi di tutto il mondo. L'origine di queste zone, prive di vegetazione ma circondate da un anello di erba alta, ha sempre generato diverse teorie. Ora, alcuni scienziati dell'Università di Göttingen affermano di aver trovato finalmente una soluzione.

Ma cosa, e dove, sono questi "Cerchi delle Fate"?

Innanzitutto dobbiamo spostarci in Africa, più precisamente a circa 80-140 chilometri dalla costa del Namib, un'ecoregione desertica della Namibia, dove ce sono milioni di questi "cerchi fatati".

Ovvero, degli spazi circolari nella prateria desertica, ciascuno largo pochi metri, che insieme formano uno schema distintivo attraverso l'intero paesaggio e visibili, addirittura, per chilometri.

I ricercatori hanno seguito, per anni, gli eventi atmosferici e biologici della zona. Soprattutto quelli piovosi (sporadici) in diverse regioni di questo deserto, esaminando le piante, le loro radici, i germogli ed il potenziale collegamento con le termiti presenti ed i danni che causano alla flora locale.

Infatti, proprio questi insetti che vivono in grandi colonie in tutto il mondo, sono state spesso accusate della morte delle piante. I ricercatori hanno quindi studiato con grande attenzione il ciclo vita-morte della particolare flora presente all'interno dei cerchi fatati, dalla morte subito dopo le pioggia al loro principio di rinascita.

Hanno inoltre installato diversi sensori di umidità del suolo, sia che dentro che intorno ai "Cerchi delle Fate", così da poter registrare il contenuto di acqua del suolo ad intervalli di 30 minuti a partire dalla stagione secca del 2020, fino alla fine della stagione delle piogge del 2022.

I risultati ottenuti, pubblicati recentemente sulle pagine di "Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics", hanno mostrato che circa dieci giorni dopo la pioggia, le piante stavano già iniziando a morire all'interno dei cerchi, mentre la maggior parte dell'area interna dei cerchi non aveva segni di germinazione.

Venti giorni dopo, le piante in difficoltà all'interno dei cerchi erano completamente morte e di colore giallastro mentre quelle circostanti erano ancora verdi e pieni di vita. Inoltre, le radici all'interno dei cerchi erano lunghe quanto, o anche di più, di quelle esterne, ad indicare che le piante stavano agevolando la crescita delle radici proprio in cerca di acqua.

Ma quindi la teoria delle termiti?

Il Dott. Stephan Getzin, del Dipartimento di Modellistica Ecosistemica dell'Università di Göttingen, studia da anni i Cerchi delle Fate ed ha spiegato: "L'improvvisa assenza di piante, nella maggior parte delle aree all'interno dei cerchi, non può essere spiegata dall'attività delle termiti perché non vi è la presenza di alcuna biomassa di cui questi insetti potrebbero nutrirsi. Ma, ancora più importante, possiamo dimostrare che le termiti non sono assolutamente le responsabili poiché le piante muoiono subito dopo la pioggia senza alcun segno di creature che si nutrono di loro".

In conclusione, è la natura stessa che crea conformazioni geometriche talmente particolari da generare il nostro stupore. Le piante, crescono formando i "Cerchi delle Fate" proprio perché è per loro il modo migliore per sopravvivere al desertico clima namibiano.

Il Dott. Getzin ha così illustrato il fenomeno: "Sotto il forte calore del Namib, le piante traspirano e perdono acqua. Quindi, creano vuoti di umidità del suolo attorno alle loro radici così che l'acqua venga attirata verso di loro. Formando paesaggi fortemente modellati di cerchi fatati equidistanti, le piante agiscono come ingegneri dell'ecosistema e beneficiano direttamente della risorsa idrica fornita dalle lacune della vegetazione".

"In effetti, conosciamo già strutture vegetali auto-organizzate presenti in varie altre zone aride e desertiche nel mondo, ed in tutti questi casi, le piante non hanno altra possibilità di sopravvivere se non crescendo esattamente in tali formazioni geometriche", ha aggiunto.

Crediti: Dr Stephan Getzin