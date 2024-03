Svelato il segreto delle lucciole: ora sappiamo perché sono 'luminose'

In un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, i ricercatori hanno esaminato la genetica che porta allo sviluppo della più nota caratteristica delle lucciole: la bioluminescenza.

La lucciola è un insetto reso celebre da specifici organi luminosi capaci di scambiarsi segnali lampeggianti. I ricercatori si sono interrogati sulla natura della bioluminescenza e hanno analizzato da vicino il genoma di un esemplare maschio.

Dopo aver imparato a conoscere il miele delle vespe, parliamo nello specifico di alcuni esemplari di Aquatica leii. Mentre sono ancora delle piccole larve, l'organo luminoso serve ad allontanare i predatori. Una volta diventate adulte, la luce diviene anche un utile strumento al fine riproduttivo e comunicativo. Inoltre, hanno i loro organi luminosi su una parte dell'addome organizzata in sezioni note come ventriti. Nei maschi si trova sulle ventriti sesto e settimo, mentre nelle femmine lo ha solo sul sesto ventrite.

Il team si è soffermato sullo studio di otto geni detti "homeobox", ovvero peculiari sezioni di DNA che controllano le posizioni di diverse cellule durante lo sviluppo embrionale. Il motivo? Semplice, alcuni di questi geni sono fondamentali anche per la formazione dell’organo luminoso nelle lucciole adulte.

I risultati mostrano il ruolo centrale svolto da un enzima chiamato luciferasi, che produce luce quando si ossida. Naturalmente, tale gene deve essere prima espresso, ed in secondo luogo deve essere trasportato nell'organello dove avviene la reazione. Ma come viene prodotta la luciferasi?

Il fattore di trascrizione AlABD-B insieme a quello AlUNC-4, attivano un gene chiamato AlLuc1 che aiuta a produrre la luciferasi che a sua volta rende bioluminescente l'organo luminoso. Si è inoltre scoperto che altri tre geni ALantp, AlRepo e AlAp2 sono utilizzati nel controllo dell’intensità della luce emessa.

Infine, i ricercatori hanno anche notato una vera e propria interazione tra la luciferasi ed i perossisomi. La mancanza di luciferasi all'interno di questi ultimi, causava infatti la non luminescenza nella lucciola.

Per quanto si tratta di una curiosità probabilmente meno sconvolgente dei tardigradi sulla Luna, studi come questo ci permettono di conoscere meglio la natura che ci circonda, in tutta la sua… complessità!