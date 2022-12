Svelato lo smartphone Android più potente al mondo: non è né Pixel 7 Pro né Galaxy S22

Dopo avervi presentato lo smartphone con la ricarica più rapida al mondo, il Redmi Note 12 Pro, che arriva fino a 210 W, è arrivato ora il momento di eleggere il telefono più potente del 2022. Oggi, grazie ai risultati pubblicati da AnTuTu, possiamo farci un'idea di quale sia lo smartphone più performante dell'ultimo anno.

Stando a quanto riporta PhoneArena, i dati di AnTuTu puntano tutti sull'iQOO 11 5G, il nuovo top di gamma di iQOO, sub-brand di Vivo. Lo smartphone è uscito solo in Cina e India lo scorso novembre, e difficilmente debutterà in occidente. Il device è stato ovviamente lanciato con il nuovissimo chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen2, che ne giustifica il miglioramento in termini di performance rispetto a molti altri dispositivi lanciati negli ultimi 365 giorni.

Il punteggio ottenuto dallo smartphone sulla popolare app di benchmarking per smartphone è di 1.323.820 punti complessivi, di cui 270.897 lato CPU, 607.822 lato GPU, 244.782 lato memoria e altri 200.229 per l'esperienza utente. Merito di una scheda tecnica da top di gamma che, accanto allo Snapdragon 8 Gen2, presenta uno storage con tecnologia UFS 4.0 e una RAM LPDDR5X fino a 16 GB (più altri 8 di RAM virtuale).

Il risultato ottenuto da iQOO 11 5G è decisamente eloquente: lo smartphone ha superato i ROG Phone 6 e 6 Pro di ASUS, che rispettivamente hanno registrato 1.110.082 e 1.117.968 punti. Tuttavia, i due telefoni da gaming sono limitati da un SoC Snapdragon 8+ Gen1, di "vecchia" generazione. Al contempo, iQOO 11 ha sconfitto anche Xiaomi 12T, OnePlus 10T e il Redmagic 7 Pro di Nubia.

Resta da vedere se, nei prossimi mesi, arriverà uno smartphone capace di sconfiggere iQOO 11 5G: considerato che, almeno fino a metà 2023, tutti i device in uscita useranno un chip Snapdragon 8 Gen2, la partita sembra ancora aperta. Se dovessimo puntare su un dispositivo preciso, però, quello sarebbe il Galaxy S23 Ultra di Samsung, che dovrebbe avere una versione overclockata del SoC di ultima generazione di Qualcomm.