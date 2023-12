Svelato lo smartphone più riparabile del 2023: per iFixit è da 10!

Tutti conosciamo le battaglie per il diritto alla riparabilità di iFixit, ma anche i video teardown del canale e le sue "recensioni" legate alla facilità di smontaggio degli smartphone sono ormai un punto di riferimento per la community globale della telefonia. Ebbene, finalmente uno smartphone ha ricevuto un 10 pieno in termini di riparabilità!

Non vi sorprenderà certamente sapere che lo smartphone in questione è FairPhone 5, lanciato nel mese di settembre durante l'IFA di Berlino e che fa proprio della durabilità e della riparabilità due dei suoi punti forti. Insieme agli aggiornamenti software, dal momento che, a detta dei produttori, FairPhone 5 verrà aggiornato per 10 anni con le nuove release di Android.

Con un articolo pubblicato sul proprio sito web, il team di iFixit ha spiegato che FairPhone 5 è facilissimo da riparare: il pannello posteriore, infatti, è collegato al resto del device da una serie di piccole viti, che possono essere facilmente rimosse con il giusto strumento. A differenza di molti altri smartphone, dunque, il pannello posteriore non è incollato al frame centrale, mentre la scelta di usare la plastica come materiale del back panel rende FairPhone 5 molto meno fragile in fase di apertura rispetto a molti prodotti top di gamma.

Nonostante la cover posteriore sia rimovibile, inoltre, lo smartphone ottiene un rating IP55 contro la polvere e l'acqua, posizionandosi quasi in pari con gli altri dispositivi attualmente in commercio, che però beneficiano dell'ulteriore impermeabilità garantita dal corpo "incollato".

All'interno, inoltre, FairPhone 5 è completamente modulare: le fotocamere, le batterie, la scheda logica e persino il display sono tutti estremamente semplici da scollegare, rimuovere e sostituire. I due sensori della fotocamera, inoltre, possono essere sostituiti individualmente, riducendo gli sprechi di materiali in caso di rottura di una sola lente (come spesso avviene). Infine, persino i cavi interni sono facilmente identificabili, dimostrano quando FairPhone tenga alle riparazioni fai-da-te dei suoi utenti.