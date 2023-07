Svelato lo stranissimo controller (mai realizzato) per Apple Vision Pro: è un anello!

Una delle funzioni più avanzate di Apple Vision Pro è la possibilità di controllare il visore con i soli gesti delle mani e delle dita, nonché con il movimento degli occhi. Tuttavia, sembra che nelle fasi di sviluppo iniziali del prodotto Apple abbia considerato un controller molto particolare per il suo headset.

Stando a quanto riporta il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, all'inizio dello sviluppo di Vision Pro, Apple aveva testato dei controller terze parti piuttosto tradizionali, come quelli di HTC e di Meta. Più tardi, però, la casa di Cupertino si sarebbe orientata verso un controller diverso dalle principali alternative, a forma di anello.

Vi ricordate quando, nel 2019, vi abbiamo parlato dell'anello smart di Apple, brevettato dalla compagnia di Cupertino e che sembrava dovesse controllare da remoto un iPhone? Ecco, a quanto pare si trattava di un primo, embrionale controller di Vision Pro, poi messo da parte in favore di un approccio privo di controller di qualsiasi genere e basato unicamente sul riconoscimento della posizione di mani, dita e occhi dell'utente.

Secondo Gurman, l'idea di orientarsi su un utilizzo "senza controller" di Vision Pro è stata infine adottata da Apple perché essa sembrava la soluzione più elegante e funzionale per la compagnia. Ovviamente, è anche probabile che nel tempo la tecnologia di tracking sia evoluta al punto da rendere superfluo un apparecchio fisico come l'anello per il monitoraggio della posizione dell'utente.

D'altro canto, un anello smart non è un controller vero e proprio: esso non permette di inserire input tramite pulsanti, grilletti e levette analogiche, ma si limita semplicemente a tenere sotto controllo i parametri biometrici dell'utente e la posizione del suo corpo. Ovviamente, comunque, Apple AR supporterà anche degli strumenti di controllo fisici, dai controller per console di terze parti alle tastiere per Mac e PC.