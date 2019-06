Svelava i segreti d'ufficio su Facebook dallo smartphone aziendale, licenziata

Il Tribunale di Bari ha ritenuto legittimo il licenziamento imposto da un'azienda nei confronti di una segretaria che tramite lo smartphone dato in dotazione ai dipendenti avrebbe svelato i segreti d'ufficio dell'impresa per cui lavorava in una chat di Facebook.

Secondo quanto riportato dai giornali, la donna oltre a chattare durante le ore d'ufficio, avrebbe anche rivelato tramite il social di Mark Zuckerberg i nominativi e numeri telefono di promotori utili alle imprese concorrenti. Un comportamento grave che le è costato il posto di lavoro.

La scoperta sarebbe stata effettuata mentre la giovane era a casa per malattia, quando ha dovuto restituire il telefono aziendale, su cui sarebbero continuati ad arrivare i messaggi, prontamente raccolti dal datore di lavoro che ha provveduto al licenziamento. A nulla è valso il ricorso della segretaria, che si è rivolta al Garante della Privacy per illecita acquisizione dei dati. Secondo la Corte infatti se la finalità è la difesa in giudizio il datore di lavoro può produrre i dati acquisiti.

I Giudici hanno accolto gli screenshot delle chat e li hanno ammessi in udienza. Alla fine hanno stabilito che la condotta della Dipendente era talmente grave da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia con l'azienda, il che ha portato alla conferma del licenziamento della segretaria.