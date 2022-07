Vi sveliamo un segreto: le arance non sono arancioni, e non si chiamano così per il colore

Le arance non sono state chiamate così per il loro colore, dato che spesso e volentieri quest’ultimo non era arancione. Scopri qual è il processo che determina la loro iconica tonalità, dato che non tutti questi tipi di agrumi acquisiscono questa coloritura, soprattutto quando sono maturi.

Mentre le origini del nome di molti frutti sono un mistero, l'arancia sembra un gioco da ragazzi. È stato chiamato in questo modo per il suo colore. Invece vi sbagliate, il vocabolo indicante la tonalità cromatica fra il giallo e il rosso, “arancione”, è stato regolarmente impiegato solo dopo trecento anni dalla comparsa dell’agrume in Europa.

Forse il termine deriva da naranja, una parola derivante dalla lingua sanscrita. E poi, come vi abbiamo detto, non sempre l’arancia si mostra alla stessa maniera nel mondo, soprattutto nei paesi più caldi, dov’è verde.

Prima di finire sui banconi dei supermercati, le arance vengono raccolte quando sono ancora verdi, tipica cromaticità che rimanda allo stato ancora maturo del frutto, in modo tale che durante il viaggio siano “vittime” di quella seria di processi di maturazione che permettono all’agrume di acquisire il colore arancione. Sappiate, quindi, che quando sono morbide e arancioni, le arance si stanno incamminando verso la putrefazione.

Un’arancia verde non è sinonimo di “troppo matura”, è probabile che vi sia capitato l’esemplare assai ricco di clorofilla. Quest’ultima si estingue a contatto con le temperature basse, per questo nei paesi caldi sono comuni le arance verdi.

Poiché la maggior parte delle persone associa la frutta verde a quella acerba, la maggior parte delle arance verdi negli Stati Uniti e in Europa devono essere colorate per essere vendibili. In alcuni casi sono esposte al gas etilene, che scompone la clorofilla. Alcune sono scioccati dal freddo o ricoperti di cera. Alcune vengono strofinate con un detersivo e altri vengono addirittura immersi nella tintura. Qualsiasi cosa per vendere.

Avete notato che, su TikTok, girano molti video dove vengono mostrate queste arance?