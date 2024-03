Vi sveliamo il segreto per ipnotizzare e immobilizzare gli squali

Rispetto allo scorso anno, gli attacchi degli squali nel 2024 sono aumentati e non di poco. Ma lo sapevate che esiste un "trucchetto" per far sì che questi diventino (parafrasando) più simili a dei pesci rossi che ai grossi predatori quali sono? Si tratta dell'immobilità tonica, uno stato davvero curioso.

L'immobilità tonica è un fenomeno straordinario che trasforma gli squali, noti per essere tra i predatori più temuti degli oceani, in creature immobili, quasi ipnotizzate. È una risposta comportamentale che induce uno stato temporaneo di inattività e vulnerabilità in alcuni animali. Questo stato può verificarsi spontaneamente o può essere indotto manualmente attraverso la stimolazione dei pori sensoriali situati sul muso di questi animali. Il fenomeno è talmente affascinante che viene spesso paragonato all'ipnosi.

Questo stato di simil-trance ha un'utilità pratica: facilita i ricercatori nell'handling degli squali, riducendo il rischio di ferite sia per l'animale che per l'umano. Capovolgendo lo squalo sulla schiena, gli scienziati possono indurre questo stato, caratterizzato da rilassamento muscolare, respirazione profonda e ritmica, che rende lo squalo maneggevole e docile. Non appena viene ripristinata la posizione normale, lo squalo "ritorna in sé", riprendendo la sua attività.

Il motivo per cui questi animali aerodinamici entrano in immobilità tonica rimane oggetto di speculazione. Sebbene alcuni potrebbero pensare che si tratti di una tattica difensiva, molti squali che esibiscono questa capacità sono in realtà predatori al vertice, con pochi nemici naturali. Infatti, sembrerebbe non esserci una correlazione diretta tra paura e tale immobilità

Ovviamente, non è una tecnica che può essere utilizzata in caso di emergenza: se si è vittime di un attacco a largo dell'oceano, c'è poco da fare purtroppo.

Ma lo sapevate che c'è un falso mito sugli squali che pochi conoscono?

