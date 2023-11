In Svezia lasciano per sbaglio la biblioteca aperta, ma i libri vengono restituiti tutti

La città di Göteborg in Svezia è stata testimone di un evento straordinario che ha rivelato la forza della comunità e il valore attribuito alla custodia delle risorse condivise. La biblioteca cittadina, che avrebbe dovuto rimanere chiusa per la celebrazione di Ognissanti, ha accidentalmente lasciato una porta aperta.

Questo piccolo errore ha dato vita a un esperimento sociale non pianificato, dimostrando la responsabilità civile e la fiducia reciproca che permeano la società svedese. Quel giorno, 446 persone hanno visitato la biblioteca, credendo fosse aperta. Molti di loro, una volta realizzato l'errore, hanno scelto di andarsene, ma altri hanno deciso di approfittare dell'occasione per prendere in prestito dei libri.

Sorprendentemente, tutti i 245 libri presi in prestito sono stati restituiti. In un atto quasi poetico, proprio nel giorno dedicato alla memoria e al rispetto, i cittadini di Göteborg hanno partecipato inconsapevolmente a un atto di rispetto collettivo e onore per la loro amata biblioteca.

Quest'ultima ha pubblicato un post affettuoso, ringraziando le persone per il loro rispetto, sottolineando come i cittadini di Göteborg si prendano cura della loro biblioteca e mostrando che c'è chiaramente il desiderio di essere lì.

L'episodio unico nel suo genere non solo rafforza la fiducia nella comunità ma serve anche come un promemoria potente del ruolo fondamentale che le biblioteche giocano nella società, non solo come depositi di conoscenza, ma anche come spazi di incontro, apprendimento e crescita collettiva. A proposito, ecco la biblioteca del futuro.