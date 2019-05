La Svezia vuole l'estradizione di Assange per le accuse di stupro

Le autorità svedesi hanno riaperto le indagini del 2010 su Julian Assange, che era stato accusato di violenza sessuale. "Ci sono ancora prove per sospettare che Assange abbia commesso uno stupro", ha detto la PM Eve-Marie Persson.

L'accusa è quella di aver assalito due donne in Svezia, sintetizza Ars Technica. Una delle due donne avrebbe richiesto formalmente la riapertura delle indagini, dopo che Assange era stato arrestato a Londra per aver violato le condizioni del rilascio su cauzione (rifugiandosi per diversi anni nell'ambasciata dell'Ecuador).

Uno dei due casi è già prescritto, quello che è stato riaperto andrà in prescrizione il prossimo anno, ad agosto del 2020.

La procuratrice ha detto che sono cambiate le condizioni, anche perché sarebbe ora possibile interrogare Julian Assange in Svezia — all'epoca, quando lui insistette per essere sentito a Londra, gli svedesi non vollero mai accettare questa richiesta.

Se la Svezia chiederà l'estradizione di Julian Assange, a quel punto saranno due le richieste pendenti, inclusa quella degli USA. Londra dovrà quindi decidere quale richiesta ha la precedenza.

Nel caso degli Stati Uniti, Assange è accusato di aver cercato di aiutare Chelsea Manning a violare un computer dell'esercito. La Manning è stata scarcerata pochi giorni fa, ma rischia di tornare dentro a breve per le stesse ragioni che l'avevano portata in stato d'arresto: non vuole testimoniare contro Wikileaks.