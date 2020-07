Sviluppata una Intelligenza artificiale per riconoscere e contare i koala in Australia

Un gruppo di scienziati ha elaborato un efficace sistema composto da un drone, telecamere ad infrarossi ed una intelligenza artificiale, capace di riconoscere e contare gli esemplari di koala che vivono in Australia.

Le immagini dell’Australia che brucia sono, purtroppo, ancora molto vivide. Si stima, infatti, che sia andato a fuoco circa 1/5 del territorio Nazionale dell’Australia e questo sconvolgimento ambientale ha portato alla morte di un numero incalcolabile di individui animali. Gli incendi hanno anche devastato un’isola, chiamata Kangaroo island, isola dei canguri, che si trova al largo dell’Australia meridionale, una vasta area di terra, importante riserva naturale protetta. Sull'isola gli incendi hanno devastato circa la metà della sua superficie e il 90% dei koala che vi vivevano sono deceduti, nonostante gli sforzi della Wildlife Sanctuary che ha aiutato e messo in salvo molti esemplari scampati agli incendi.

Tuttavia, a fronte di questa catastrofe ecologica, gli scienziati vogliono capire quanti sono gli individui sopravvissuti e dove si trovano. Ed è così che un gruppo di ricerca dell’Università del Queensland University of Technology ha elaborato un ingegnoso sistema di ricerca di koala utilizzando un drone e delle telecamere ad infrarossi. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Ecology and Evolution e tale drone, supportato da una IA, potrebbe permettere di avere un’idea precisa di quanti siano i koala in vita senza essere particolarmente invasivo. Il drone funziona in modo molto semplice: pattugliando il territorio cattura, con le telecamere a infrarossi, varie impronte termiche che vengono elaborate da un algoritmo che riesce a riconoscere se esse appartengono o meno ad un koala.

Questa metodologia di ricerca ha alcuni vantaggi: è poco invasiva ed ha una precisione dell’86% nel rilevare le impronte termiche caratteristiche dei koala e, in più, è un metodo economico. Con l’arrivo dell’inverno in Australia, in più, il sistema potrebbe funzionare anche meglio perché vi sarà un maggiore contrasto tra il corpo caldo dell’animale e l’ambiente circostante. In questo modo, probabilmente, sarà possibile censire, con facilità ed in maniera economica, i koala sopravvissuti che vivono sull'isola dei canguri.