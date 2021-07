Il veleno di serpente potrà davvero tornarci utile: ecco come

Il prof. Kibret Mequanint, bioingegnere della University of Western Ontario, in Canada, con la collaborazione di alcuni colleghi internazionali, ha scoperto un nuovo utilizzo per il veleno dei serpenti: una "super colla" biologica capace di fermare le emorragie potenzialmente letali in pochissimi secondi.

Il prof. Mequanint non è nuovo a tali intuizioni, negli ultimi 20 anni ha infatti sviluppato una serie di dispositivi medici e tecnologie terapeutiche basate sui biomateriali, alcuni dei quali sono già in fase avanzata di test preclinici.

La sua ultima scoperta, pubblicata su Science Advances, si basa sull'utilizzo di un enzima della coagulazione del sangue chiamato "reptilasi" (o batroxobina) trovato nel veleno dei serpenti "ferro di lancia" (Bothrops atrox), appartenenti alla famiglia dei Viperidi, che sono notoriamente conosciuti come una delle specie più velenose del Sud America.

Sfruttando quindi questa proprietà coagulante, Mequanint ed il suo team, hanno progettato un collante per tessuti corporei che incorpora lo speciale enzima in una gelatina modificata, che può essere confezionata in una piccola cannula per un'applicazione facile e potenzialmente salvavita.

Rispetto alla colla di fibrina, considerata lo standard di settore nelle operazioni chirurgiche e nelle situazioni d'emergenza, il nuovo "sigillante" per tessuti ha una forza adesiva 10 volte superiore per resistere al distacco o al disgregamento dovuto al sanguinamento. Anche il tempo di coagulazione è molto più breve, dimezzando i 90 secondi della colla di fibrina ad i 45 secondi della nuova "super colla" al veleno di serpente.



Questa nuova biotecnologia si traduce in una minore perdita di sangue con un maggiore effetto salvavita. Il super-sigillante, che può essere anche utilizzato per suture chirurgiche senza utilizzare i punti, è stato già testato in modelli di valutazione per tagli cutanei profondi, rottura dell'aorta e porzioni di fegato gravemente ferite, tutte considerate come gravi situazioni di sanguinamento.

Il prof. Mequanint ha quindi concluso: "Prevediamo che questa 'super colla' verrà utilizzata per salvare vite umane sia nelle zone di guerra ad alto rischio, sia durante traumi accidentali come gli incidenti stradali. Inoltre l'applicatore si adatta facilmente anche ai kit di pronto soccorso più piccoli, rendendolo facile da trasportare e da tenere sempre a disposizione".