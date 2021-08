Sviluppati per la prima volta cervelli in vitro capaci di 'vedere'

Grazie alle moderne tecniche molecolari, è possibile sviluppare degli organi in vitro, chiamati organoidi. Questi sono abbozzi di apparati funzionanti che si sviluppano dalle cellule staminali. Un team di ricercatori ha utilizzato tali tecniche per sviluppare dei cervelli in vitro, capaci di produrre onde cerebrali comparabili a neonati prematuri.

Il gruppo di ricerca ha sviluppato dei piccoli abbozzi di cervello funzionali, dotati di strutture precursori delle retine, dette coppe ottiche. Queste si trovano solitamente nella porzione posteriore dell’occhio e contengono recettori sensibili agli stimoli luminosi.

"Nel cervello dei mammiferi, le fibre nervose delle cellule gangliari della retina si estendono per connettersi con i loro bersagli cerebrali, un aspetto che non è mai stato mostrato prima in un sistema in vitro", ha affermato Jay Gopalakrishnan, autore principale e ricercatore presso l'ospedale universitario di Düsseldorf.

Pur avendo sviluppato precedentemente questi abbozzi di strutture visive in laboratorio, i ricercatori affermano che questa risulta essere la prima volta che gli organoidi, dopo essersi sviluppati dalle cellule staminali, hanno formato strutture ottiche. L’andamento e le tempistiche di sviluppo, inoltre, sono comparabili ai processi che si verificano negli embrioni umani.

Gli organoidi cerebrali così strutturati hanno sviluppato cellule retiniche che costituivano reti di neuroni attive, capaci di rispondere alla luce, arrivando anche a formare il cristallino e il tessuto corneale.

In merito a queste evidenze, Gopalakrishnan ha dichiarato "Il nostro lavoro mette in evidenza la notevole capacità degli organoidi cerebrali di generare strutture sensoriali primitive che sono sensibili alla luce e ospitano tipi di cellule simili a quelle che si trovano nel corpo".

Le conclusioni di queste ricerche potranno fornire ulteriori basi di studio dei meccanismi del cervello umano, indirizzate alla cura delle malattie che ne inficiano le funzioni, come i disturbi della retina. Il fine ultimo è quello di sfruttare tali tecniche per creare terapie capaci di sviluppare cellule retiniche ad personam.