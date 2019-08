Sviluppato il chip più potente del mondo: il Cerebras WSE

Una startup chiamata Cerebras System è riuscita a superare le principali sfide tecniche nel campo della produzione dei chip, presentando un prototipo che migliora il numero di transistor del 5600% rispetto all’attuale record.

Il miglior chip in circolazione fino a questo momento, l’Nvidia V100, conta ben 21,1 miliardi di transistor. Il nuovo prototipo di Cerebras invece arriva a 1,2 trilioni di transistor, una cifra mostruosa e mai raggiunta prima.

Il Cerebras WSE, questo il nome del nuovo primatista, è grande 46.225 mm². Tutti i core sono ottimizzati per supportare carichi di lavoro delle IA con un consumo di 15 Kw di potenza. Ovviamente tale potenza va domata con un sistema di raffreddamento innovativo e al momento l’unica soluzione plausibile sembra essere quella dell’immersione nel freon in rapido movimento.

Il WSE conta 400.000 core in SLA (Sparse Linear Algebra) e la sua potenza di calcolo e di circa 1000 volte più veloce di un sistema tradizionale. Il chip garantisce 18 Gb di memoria accessibile per ogni singolo core, con una larghezza di banda di 9 Pb/s, superando di 10 mila volte il diretto concorrente.

L’azienda ha dovuto sviluppare l’intero processo produttivo in quanto nessuna delle attuali linee di produzione era compatibile con il super chip. Sono anche stati sviluppati software specifici per gestire oltre un milione di transistor per una singola CPU.

Cerebras System sembra una startup dal grandissimo potenziale e l’esordio è stato semplicemente straordinario. Tra robot e intelligenze artificiali, il futuro è alle porte.