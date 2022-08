È stato sviluppato un embrione sintetico di un topo con un cervello e un cuore

I ricercatori dell'Università di Cambridge nel Regno Unito hanno sviluppato, nella ricerca sulle cellule staminali, un modello vivente di un embrione sintetico di topo dotato di tessuti cardiaci e l'inizio di un cervello.

L'embrione sintetico conteneva un tessuto cardiaco fondamentale che si contraeva come un battito cardiaco, l'inizio di un intestino e l'inizio di strutture che in un embrione reale potevano costituire parti dello scheletro, dei muscoli e di altri tessuti sotto la pelle (con altri metodi, invece, si possono ricostruire le cellule ossee).

Ovviamente, da solo, il modello creato dagli scienziati non continuerebbe a svilupparsi in qualcosa di simile a un topolino. Da questo punto di vista la scienza è tutt'altro che in grado di produrre qualcosa di così avanzato come un organo funzionale dalle sole cellule staminali, per non parlare di un intero animale.

Tuttavia, avere una raccolta di tessuti che riflette autenticamente lo sviluppo al di fuori di un corpo offre ai ricercatori l'opportunità non solo di osservare, ma anche di testare eticamente i cambiamenti genetici che potrebbero aiutare a migliorare la nostra comprensione della crescita dei nostri corpi. Con le staminali nei topi, ad esempio, gli scienziati sono riusciti a curare il diabete.

"Essere in grado di vedere cosa accade in un piatto: avere accesso a queste singole cellule staminali, capire perché così tante gravidanze falliscono e come potremmo essere in grado di impedire che ciò accada – è piuttosto importante", afferma Magdalena Zernicka-Goetz, biologa dello sviluppo presso l'Università di Cambridge nel Regno Unito.