Sviluppato un isolante acustico leggerissimo e dalle straordinarie capacità

L'aerogel, composto da ossido di grafene ed alcol polivinilico, pesa solo 2,1 kg per metro cubo, rendendolo l'isolante acustico più leggero mai prodotto. Potrebbe essere utilizzato come isolante all'interno dei motori degli aerei, così da ridurre il rumore fino a soli 16 decibel.

La struttura porosa dell'aerogel lo rende estremamente leggero, cosa che potrebbe rivelarsi molto utile come isolante all'interno di diverse tipologie di motori e strutture, senza quasi aumentarne il peso complessivo.

Come riportato sulla rivista Nature Scientific Reports, il team di ricerca del Materials and Structures Center (MAST) di Bath è anche a lavoro per ottimizzare le capacità del materiale di dissipare il calore, offrendo così anche vantaggi in termini di efficienza del carburante e nella sicurezza.

Il prof. Meo, che ha guidato la ricerca, ha affermato: "Si tratta chiaramente di un materiale estremamente interessante che potrebbe essere applicato in diversi modi, inizialmente nell'aerospaziale, ma potenzialmente in molti altri campi, dall'automobilistico ai trasporti, dall'edilizia alle costruzione in 3D".

I ricercatori per riuscire a produrre un materiale con una densità così bassa, hanno utilizzato una combinazione liquida di ossido di grafene con un polimero, formate da bolle d'aria congelate. Semplificando, la tecnica può essere simile al montare gli albumi per creare delle meringhe, il composto che si ottiene infatti è relativamente solido, ma contiene al suo interno molta aria che lo rende indubbiamente leggero.

Sebbene l'obiettivo iniziale del team sia lavorare con un partner del settore aerospaziale, per testare il materiale come isolante acustico, non ne escludono future applicazioni nel settore automobilistico e della mobilità turistica, stimando un suo utilizzo già nei prossimi anni.