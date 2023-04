Sviluppato un nuovo metodo rivoluzionario per scovare esopianeti

I pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare sono innumerevoli e alcuni di essi hanno il potenziale per ospitare la vita, ma identificarli non è cosa semplice. Un team di ricercatori internazionale ha di recente compiuto un passo in avanti che potrebbe accelerarne notevolmente la ricerca.

In uno studio pubblicato sulla rivista Science, l'astrofisico Thayne Currie e il suo team riportano della scoperta - per la prima volta - di un esopianeta attraverso la combinazione di immagini dirette e astrometria di precisione. Quest'ultima è un nuovo metodo in grado di identificare pianeti indirettamente, misurando la posizione della stella (intorno a cui essi orbitano).

Parte integrante per la scoperta dei ricercatori sono stati i dati del telescopio Subaru, nelle Hawaii, e diversi telescopi spaziali dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Come sappiamo, un esopianeta - chiamato anche pianeta extra solare - è un corpo celeste al di fuori del nostro Sistema Solare, che orbita un'altra stella. Vederli direttamente tramite la loro luce (e studiarne l'atmosfera) è possibile, ma molto raro. Finora solo 20 esopianeti sono stati scovati grazie ad immagini dirette. Un numero esiguo se comparato al numero totale di esopianeti scoperti.

Al contrario, i metodi per identificare pianeti indirettamente ci permettono di conoscere la loro massa ed orbita. Secondo le parole di Currie, unire i metodi diretti ed indiretti fornisce un quadro più completo dell'esopianeta in questione. "Usando l'astrometria di precisione, sapevamo dove guardare per catturare le immagini dirette. E come abbiamo scoperto, vedere i pianeti ora è molto più facile."

Il nuovo esopianeta, denominato HIP 99770 b, possiede circa 16 volte la massa di Giove, e orbita una stella quasi due volte più massiva del Sole. "Questa è la prima di molte scoperte che faremo. Siamo in una nuova era dello studio dei pianeti extrasolari," ha concluso Currie.