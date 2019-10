Sviluppato un nanogel capace di trasportare farmaci nelle zone malate dell'organismo

Nell'Università del Texas alcuni scienziati hanno sviluppato uno speciale gel microscopico che può rivelarsi, potenzialmente, una nuova, efficace arma contro il cancro e altre malattie perché può “colpire” con precisione le cellule malate o affette da neoplasia.

Questo materiale è un nanogel, formato cioè da particelle piccolissime, e può essere estremamente preciso e colpire, ad esempio, le cellule tumorali direttamente attraverso i loro biomarcatori.

Esso può essere in grado di trasportare farmaci direttamente nel luogo in cui questi hanno effetto, per esempio, dove si annida una malattia oppure potrebbe trasportare i farmaci chemioterapici direttamente nel luogo dove si è formata la neoplasia.

I vantaggi di questo nanogel sono chiari. E’ possibile utilizzare meno farmaci poiché questi non devono essere somministrati per via sistemica ma possono essere direttamente rilasciati nel luogo dove la malattia sta colpendo e questo si traduce in una minor quantità di farmaco utilizzato che, specialmente per i farmaci chemioterapici, vuol dire un maggiore effetto e minori effetti collaterali.

Il gel è formato ovviamente da componenti non tossici che si possono degradare naturalmente all’interno dell’organismo senza ulteriori problemi o complicazioni. John Clegg, facente parte del team di ricerca, ha dichiarato che il gel può essere visto come una tela bianca, un supporto che può essere assemblato in base alle necessità.

Questo vuol dire che il gel funge solamente da base, da mezzo di trasporto. Il gancio che permette al gel di legarsi alle sostanze che vogliamo inviare in un determinato punto dell’organismo è l’acido carbossilico, una sostanza organica molto comune.

L’acido carbossilico può, quindi, legare molteplici sostanze semplici, molecole o peptidi; il numero e la complessità di legami che si devono venire a creare dipende solamente dal ruolo e dalla destinazione a cui si deve destinare il nanogel.

Il questo modo il gel può essere cambiato per adattarsi a pazienti diversi perché, da questo punto di vista, non siamo tutti uguali. In questo modo si può considerarlo una vera e propria medicina “personalizzata”.