E' stato sviluppato un nuovo metodo per individuare i raggi cosmici

I raggi cosmici sono particelle provenienti dallo spazio esterno, perlopiù protoni, nuclei e fotoni, con energia che può variare incredibilmente, fino a diventare elevatissima e pericolosa per il nostro organismo.

Essendo l'atmosfera opaca a molte di queste particelle, misurare i raggi cosmici sulla Terra si rivela molto complicato. Inoltre, il vento solare mantiene i raggi cosmici di energia minore al di fuori del Sistema Solare.

La ionizzazione, ossia il fenomeno per cui gli elettroni vengono strappati dai loro atomi, di nubi di gas interstellare, ha un ruolo molto importante nell'evoluzione della nube stessa e così nella formazione di stelle e pianeti. Nella Via Lattea, la ionizzazione dei gas è provocata dai raggi cosmici a bassa energia. E' allora possibile, indirettamente, stimare il tasso di ionizzazione delle nubi interstellari attraverso studi di composizioni delle nubi interstellare.

Le nubi interstellari sono composte quasi unicamente di idrogeno, a temperature bassissime e quindi in stati poco eccitati. Solamente i raggi cosmici di energia più bassa riescono a penetrare con successo nella parte interiore di queste nubi, causando dunque primariamente l'eccitazione e la ionizzazione dell'idrogeno in queste aree.

L'astronomo Shmuel Bialy è riuscito a modellare le linee di emissione dell'idrogeno molecolare eccitato presente all'interno dei gas interstellari. Le linee dominanti si trovano nell'infrarosso e sono legate alle eccitazioni roto-vibrazionali delle molecole del gas. Studiando i rapporti tra le linee di emissione, è riuscito determinare se le molecole fossero state effettivamente eccitate da raggi cosmici, nonché a calcolarne l'eventuale energia.

Al momento sappiamo ben poco dei raggi cosmici, se non che permeano l'Universo e che hanno una composizione incredibilmente varia. Per esempio, non abbiamo la benché' minima idea di dove essi vengano prodotti. Studiare le linee di emissioni di varie nubi nella galassia potrà aiutare i ricercatori a capire meglio quanto i raggi cosmici riescano a penetrare le nubi, a capire meglio i processi di formazione stellare, nonché a studiare il flusso di raggi cosmici in punti diversi della Galassia… forse aiutando a capire da dove essi provengano.