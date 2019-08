I ricercatori dell'Università di Tel Aviv hanno sviluppato un nuovo nano-vaccino per il melanoma, il tipo più aggressivo di cancro della pelle. Il loro approccio innovativo si è finora dimostrato efficace nel prevenire lo sviluppo del melanoma nei topi, nel trattamento dei tumori primari e delle metastasi risultanti dal melanoma.

Il melanoma si sviluppa nelle cellule della pelle che producono melanina. "La guerra contro il cancro in generale (IBM ha annunciato di voler rendere open-source la lotta contro il cancro.), e il melanoma (la cui ricerca era stata finanziata persino da Apple attraverso researchkit) in particolare, è progredita nel corso degli anni attraverso varie modalità di trattamento, come la chemioterapia, la radioterapia e l'immunoterapia; ma l'approccio del vaccino, che si è dimostrato così efficace contro varie malattie virali, non ha ancora preso piede contro il cancro ", afferma il Prof. Satchi-Fainaro, autore della ricerca. "Nel nostro studio, abbiamo dimostrato per la prima volta che è possibile produrre un nano-vaccino efficace contro il melanoma e sensibilizzare il sistema immunitario alle immunoterapie".



I ricercatori hanno sfruttato minuscole particelle, di circa 170 nanometri di dimensioni, realizzate con un polimero biodegradabile. All'interno di ciascuna particella, hanno "impacchettato" due peptidi: brevi catene di amminoacidi, che sono presenti anche in cellule di melanoma. Hanno quindi iniettato le nanoparticelle (o "nano-vaccini") in un topo con melanoma.



"Le nanoparticelle hanno agito proprio come i vaccini per le malattie virali", spiega il prof. Satchi-Fainaro. "Hanno stimolato il sistema immunitario dei topi e le cellule immunitarie hanno imparato a identificare e attaccare le cellule contenenti i due peptidi, ovvero le cellule di melanoma. Ciò significa che, d'ora in poi, il sistema immunitario dei topi immunizzati attaccherà le cellule di melanoma se e quando queste compariranno nel corpo".



I ricercatori hanno quindi esaminato l'efficacia del vaccino in tre diverse condizioni.



Innanzitutto, il vaccino ha dimostrato di avere effetti profilattici. Il vaccino è stato iniettato in topi sani e, successivamente, è stata fatta un'iniezione di cellule di melanoma. "Il risultato è stato che i topi non si sono ammalati, il che significa che il vaccino ha prevenuto la malattia", afferma il Prof. Satchi-Fainaro.



In secondo luogo, la nanoparticella è stata utilizzata per il trattamento di un tumore primario: una combinazione di vaccini innovativi e trattamenti di immunoterapia è stata testata su topi affetti da melanoma. Il trattamento ha ritardato significativamente la progressione della malattia e prolungato notevolmente la vita di tutti i topi trattati.



Infine, i ricercatori hanno convalidato il loro approccio sui tessuti prelevati da pazienti (sempre roditori) con metastasi cerebrali da melanoma. Ciò ha suggerito che il nano-vaccino può essere utilizzato anche per il trattamento delle metastasi cerebrali.