Nuova frontiera nello scanning cerebrale: il sensore quantistico modulare

Questa è la prima volta che viene rilevato un segnale cerebrale utilizzando un sensore quantistico modulare. Una pietra miliare fondamentale per tutti i ricercatori che lavorano sulla tecnologia di imaging cerebrale quantistico perché i sensori possono essere collegati, come mattoncini.

Il team ha infatti collegato due sensori, come i mattoncini di un LEGO, dimostrando come la scansione dell'intero cervello con questo metodo sia effettivamente a portata di mano, cosa altrimenti impossibile con i dispositivi al momento disponibili, aprendo così la possibilità di utilizzo della tecnologia quantistica in campo sanitario con potenziali applicazioni per le malattie neurodegenerative come l'Alzheimer (di cui abbiamo parlato in questa news).

Il dispositivo, costruito presso i laboratori Quantum Systems and Devices, utilizza sensori quantistici ultrasensibili per rilevare i più piccoli campi magnetici presenti all'interno del cervello umano, al fine di mapparne l'attività cerebrale.

Il team ha applicato i sensori all'esterno del cuoio capelluto, in corrispondenza della corteccia visiva, chiedendo poi al soggetto preso in esame di aprire e chiudere gli occhi ad intervalli di 10-20 secondi. Il segnale che sono riusciti a rilevare, pur essendo il risultato di un'azione molto semplice, ha richiesto una tecnologia quantistica estremamente sofisticata.

Il sensore quantistico utilizza un magnetometro pompato otticamente all'interno di uno schermo magnetico per ridurre i campi ambientali e garantire che non vengano rilevati. Tecnicamente, il sensore funziona portando un vapore allo stato quantico, facendolo passare attraverso un raggio laser ed utilizzando un fotorilevatore per vedere quanta luce è passata. Il modo in cui il vapore atomico interagisce con la luce laser dipende, in modo molto sensibile, dal campo magnetico. Le minuscole correnti elettriche nei neuroni del cervello portano a campi magnetici infinitesimali, anche al di fuori dell'enecefalo, che è ciò che il sensore rileva.

Thomas Coussens, PhD dell'Università del Sussex e realizzatore del sensore, ha affermato:"Il nostro dispositivo quantistico deve essere eccezionalmente sensibile per rilevare i campi magnetici nel cervello che sono molto deboli. Per contestualizzare, il campo magnetico del cervello è un trilione di volte inferiore a quello di un magnete da frigorifero".

Il dispositivo è finora unico nel suo genere in quanto è modulare, dimostrando che questa sua capacità di collegare due sensori contemporaneamente è altamente efficiente. L'obiettivo in programma sarà quello di ampliare il progetto costruendo più sensori in modo tale da trasformarlo in un intero sistema di imaging cerebrale.

Tutto ciò è il culmine di molti mesi di ricerca e sviluppo, che potranno fornire in futuro progressi significativi nell'individuazione e nella fornitura di cure specifiche per molte patologie neurodegenerative.