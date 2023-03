È stato sviluppato un test del sangue per indentificare l'ansia

Così com'è stato pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry, dei ricercatori sembrerebbero aver sviluppato un test del sangue per determinare il rischio di una persona di sviluppare ansia. Non solo: l'esame potrebbe anche fornire ai medici informazioni sulla sua gravità attuale e sul miglior trattamento possibile.

"Molte persone soffrono di ansia, che può essere molto invalidante e interferire con la vita quotidiana", afferma il neuroscienziato psichiatrico Alexander Niculescu della Indiana University School of Medicine. "Avere qualcosa di oggettivo come questo test, in cui possiamo sapere qual è lo stato attuale del soggetto nonché il suo rischio futuro, è uno strumento molto potente nell'aiutare le persone."

Come fanno gli addetti ai lavori a misurare questo parametro? Analizzando le quantità di determinate proteine, enzimi, ormoni o altre molecole fortemente associate alla condizione. In particolare, per identificare questi biomarcatori dell'ansia, Niculescu e i suoi colleghi hanno reclutato pazienti presso l'Indianapolis VA Medical Center.

Sono stati esaminati numerosi soggetti (divisi poi in tre gruppi) con condizioni di ansia dal grave al moderato. Alla fine, utilizzando i risultati di tutti e tre i gruppi, i ricercatori hanno trovato e confermato 19 biomarcatori del sangue che possono essere utilizzati per prevedere i cambiamenti nell'ansia. Questo disturbo è molto ampio e spesso è difficile per i medici trovare l'equilibrio di farmaci o terapia nelle giuste quantità e al momento giusto.

Con l'esame del sangue, gli addetti ai lavori potrebbero vedere come agire per fornire al paziente la terapia perfetta. Gli esperti possono anche individuare biomarcatori specifici che predicono il rischio di disturbi d'ansia in futuro e potrebbero essere in grado di iniziare a prevenire i disturbi prima che inizino o si ripresentino.

