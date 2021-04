É stato sviluppato un vaccino efficace al 77% contro la malaria

I ricercatori dell'Università di Oxford, in Gran Bretagna, hanno finalmente sviluppato un vaccino per la malaria che supera gli standard imposti dall'OMS: è infatti richiesta un'efficacia almeno del 75%. É attualmente il più efficace al mondo.

Nonostante si tratti di una vera e propria rivelazione in campo medico, il team deve completare l'ultima fase dei test perché possa distribuire il vaccino: la revisione paritaria. I ricercatori sperano di poter concludere la fase almeno entro il prossimo anno.

Nel 1910 fu pubblicato il primo rapporto scientifico per un vaccino contro la malaria, nel 1940 iniziarono le sperimentazioni di cui solo 140 campioni di vaccini contro la malaria furono sopposti a test clinici.

Il professore Adrian Hill lavora al vaccino dal 1994 e dopo oltre vent'anni si ritiene soddisfatto del suo duro lavoro. "Dobbiamo costruire su quello che abbiamo adesso, dobbiamo esserne sicuri. Penso che le probabilità siano finalmente dalla nostra parte, adesso possiamo farcela." Ha dichiarato.

É stato effettuato uno studio in doppio cieco, come per la sperimentazione del vaccino per la polio, nell'Unità di ricerca clinica di Nanoro, nel Burkina Faso. Hanno partecipato 450 bambini di un'età compresa tra i cinque e i diciassette mesi, divisi in tre gruppi: chi ha ricevuto una dose bassa di vaccino per la malaria, chi ne ha ricevuto una alta e chi invece è stato vaccinato per l'antirabbica.

L'esperimento ha mostrato un'efficacia del vaccino del 77% nei bambini che hanno ricevuto la dose più alta e del 71% nei bambini a cui è stata somministrata la dose più bassa. Inoltre, non è stato registrato alcun sintomo grave correlato al vaccino.

Ancora una volta, nella storia della medicina, il vaccino potrebbe essere cruciale per la nostra sopravvivenza, come d'altronde sta avvenendo con il vaccino anticovid Pfizer e BioNTech, efficace al 90%.