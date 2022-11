Sviluppatore contesta le affermazioni di Musk: il CEO lo licenzia su Twitter

Continuano i licenziamenti in Twitter, ma quello avvenuto nelle ultime ore è senza dubbio il più particolare dal momento che è andato in scena direttamente..su Twitter.

Tutto è iniziato quando Eric Frohnhoefer ha risposto ad un precedente tweet di Musk riguardante le prestazioni delle app in alcune località. Il CEO si è scusato con gli utenti per l’eccessiva lentezza dell’applicazione in alcuni paesi. Tale affermazione è stata contestata da Fronhoefer, che nel rivendicare il suo lavoro portato avanti negli ultimi sei anni ha affermato senza mezzi termini che quanto affermato dal nuovo proprietario della piattaforma “è errato”. Scendendo nei dettagli, lo sviluppatore ha chiarito che l’app non effettua chiamate RPC ed i ritardi dell’app sono causati dal tempo che impiega il client per interagire con i server statunitensi di Twitter e non da un errore di progettazione.

La discussione con Musk è andata avanti con vari tweet, sotto gli occhi di milioni di follower, fino a quando il sudafricano non ha chiesto all’ingegnere cosa ha fatto per migliorare l’app durante i suoi anni trascorsi in azienda. Frohnhoefer non si è tirato indietro ed ha risposto in maniera dettagliata citando i problemi che ha contribuito a risolvere, ma anche quelli riscontrati e le possibili soluzioni. Poco dopo, mentre rispondeva ad un altro utente che lo criticava per l’atteggiamento avuto nei confronti dello sviluppatore, Musk ha annunciato che “è stato licenziato” e successivamente si è riferito a Frohnhoefer come “ex dipendente”, dal momento che - secondo lui - le tesi portate nella discussione non sarebbero corrette. Il numero uno di SpaceX e Tesla infatti ha spiegato che altri ingegneri di Twitter gli hanno confermato che circa 1.200 RPC sono responsabili per i rallentamenti dell’app, sintomo che le sue affermazioni corrispondono alla realtà.

Inizialmente si credeva in uno scherzo, ma qualche ora dopo Frohnhoefer ha confermato il licenziamento.

Le RPC, o chiamate di procedura remote, consistono nell’attivazione di procedure o subroutine su un computer remoto a cui si può accedere via rete. Per funzionare bene, devono essere eseguite come le chiamate a procedura locale e nel minor tempo possibile.