Sviluppatore scopre app truffa nell'App Store di Apple: ha guadagnato milioni di Dollari

Nell’aprile 2021 fece scalpore la scoperta di una serie di app su App Store che truffavano gli utenti, individuate tutte dallo sviluppatore Kosta Elftheriou. Ebbene, egli è tornato nuovamente all’attacco della piattaforma Apple per segnalare un’altra app truffaldina che è riuscita a guadagnare diversi milioni di Dollari.

Con un thread su Twitter, esattamente come in tale rant primaverile, egli ha messo in evidenza l’app “AmpME - Speaker & Music Sync”, la quale promette di potenziare l’esperienza musicale “sincronizzando brani gratuitamente con smartphone, altoparlanti Bluetooth, laptop e PC desktop”. Essa conta su ben oltre 54mila recensioni e una valutazione di 4,3 stelle: niente male, voi direte, ma si tratta dell’ennesimo tranello pensato dagli sviluppatori.

Secondo Elftheriou, è altamente probabile che si tratti di una serie di recensioni fasulle create appositamente per ingannare gli ignari utenti, invitandoli a scaricare con fiducia il contenuto. Una volta accesa, l’app non consente alcun utilizzo gratuito previa iscrizione alla “prova a costo zero” per tre giorni, ed è proprio qui che si trova l’inganno: una volta iscritti diventa estremamente difficile slegarsi dall’abbonamento, il quale procederà poi con l’addebitamento di 10 Dollari a settimana con rinnovo automatico. I calcoli di Elftheriou, effettuati considerando le recensioni negative delle persone truffate, confermerebbero il guadagno di diversi milioni di Dollari da parte dello sviluppatore dell'app.

Nonostante queste premesse, che indicano chiaramente a un’attività poco lecita, l’app risulta disponibile su App Store sin dal 2018 complice l’acquisto di recensioni a 5 stelle completamente false. La furia di Kosta Elftheriou si è manifestata infine anche nei confronti del gigante di Cupertino: “Non preoccuparti: Apple sta guadagnando milioni di Dollari dall’app e sono felici di continuare a presentarla sull’App Store, più e più volte”. La speranza è, ovviamente, che la Mela agisca il prima possibile per porre fine a questo grande problema.

