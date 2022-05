Gli sviluppatori di iOS potranno rimodulare i prezzi degli abbonamenti unilateralmente

Importante aggiornamento per le linee guida di App Store. Apple infatti ora consente il rinnovo automatico degli abbonamenti senza l’esplicita autorizzazione degli utenti. Ciò vuol dire che gli sviluppatori potranno rimodulare i prezzi unilateralmente.

In precedenza, gli utenti dovevano accettare manualmente il rinnovo dell’abbonamento se il prezzo fosse aumentato o modificato rispetto a quello accettato al momento della sottoscrizione. Ora questo step non sarà più necessario, ma chiaramente gli utenti saranno avvisati della variazione di prezzo prima che questa diventi effettiva.

Apple spiega che ha apportato questa modifica per evitare situazioni in cui gli utenti perdono involontariamente l’accesso ad un abbonamento poichè si sono persi il messaggio d’accettazione delle nuove condizioni.

Il colosso di Cupertino ha però messo dei paletti ed ha spiegato cosa definisce “un aumento del prezzo dell’abbonamento con rinnovo automatico”. Nel documento viene spiegato che se uno sviluppatore aumenta il prezzo di una sottoscrizione settimanale o mensile di oltre il 50% e quella differenza è superiore a 5 Dollari, allora l’accettazione non sarà automatica e dovrà essere accettata dagli utenti. Per gli abbonamenti annuali, gli sviluppatori possono aumentare il prezzo del 50% ma non possono incrementarlo più di 50 Dollari senza richiedere un consenso.

Inoltre, viene anche stabilito che il prezzo può essere aumentato solo una volta all’anno senza richiedere il consenso, in modo tale da evitare comportamenti truffaldini. Apple afferma anche che l’aumento dei prezzi deve essere “consentito dalla legge locale”. Gli utenti saranno avvisati dei rinnovi automatici tramite email, notifiche push e messaggi in-app.

Insomma, si prospetta un periodo di grandi cambiamenti per Apple: di recente sono emerse alcune indiscrezioni che vogliono Apple pronta ad abbandonare il Lightning su larga scala.