Sviluppatori italiani realizzano un'alternativa al Play Store per gli smartphone Huawei

Huawei sta cercando da diverso tempo di realizzare una valida alternativa al Play Store. Basti pensare al progetto App Gallery, che l'azienda cinese sta spingendo sempre di più dopo il ban subito dagli Stati Uniti d'America.

Inoltre, recenti indiscrezioni descrivono un'azienda cinese intenta a collaborare con Xiaomi, OPPO e Vivo per contrastare il negozio digitale di Google. Insomma, la situazione non è esattamente delle più rosee e un aiuto da parte degli sviluppatori di certo non guasta.

Arriva in questo contesto TrovApp, un'applicazione "made in Italy" che permette agli utenti di cercare le varie applicazioni e di scaricarle da fonti ritenute sicure da chi ha creato TrovApp. Installando questo software in uno smartphone Huawei, è possibile, ad esempio, cercare WhatsApp e scaricarla tramite il sito ufficiale. TrovApp consiglia invece di installare Instagram dall'Amazon Store o da APKPure.

In quest'ultimo caso, stiamo parlando di uno store che non dispone di controlli come quelli che vengono effettuati sul Play Store e quindi chiaramente gli utenti stanno già iniziando a discutere in merito alle possibili problematiche in termini di sicurezza. Nonostante questo, alcune fonti sostengono che le applicazioni vengano testate, ma non possiamo esserne certi.

Al momento sono disponibili centinaia di applicazioni, ma c'è ancora del lavoro da fare per rendere completo il parco software. In ogni caso, gli sviluppatori sembrano essere particolarmente motivati nell'aggiungere nuove applicazioni e potrebbero raggiungere ottimi numeri già nel breve periodo.

TrovApp si può scaricare gratuitamente tramite AppGallery, quindi è chiaro che si tratti di un'applicazione realizzata tenendo bene a mente i possessori di smartphone Huawei/Honor.

Nel frattempo, le tensioni con gli USA sembrano non voler proprio saperne di cessare. Infatti, l'amministrazione Trump starebbe addirittura mettendo nel mirino i fornitori di chip, perlomeno stando a quanto riportato recentemente da diverse fonti internazionali. Quale sarà il futuro dell'azienda cinese? Staremo a vedere.