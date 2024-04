Lo sviluppo che hanno le città è simile alla crescita dei tumori

Uno studio condotto da Isabella Capel-Timms, scienziata del clima urbano presso il University College London, e il suo team internazionale, ha rivelato che giganti urbani come Londra e Sydney si sviluppano seguendo modelli sorprendentemente simili a quelli dei tumori maligni.

Analizzando l'espansione della capitale britannica negli ultimi 180 anni, gli studiosi hanno osservato che, dal suo nucleo medievale, conosciuto come 'il miglio quadrato', Londra si è estesa oltre 600 volte, un tasso di crescita che richiama le dinamiche del cancro. L'arrivo dei treni, facilitando il trasferimento verso la periferia, ha trasformato radicalmente la distribuzione della popolazione, un fenomeno riscontrato anche in altre metropoli globali.

Questo modello di espansione, guidato dal desiderio di vivere in aree a bassa densità ma ben collegate al centro, riecheggia i meccanismi dell'angiogenesi, il processo mediante il quale i tumori generano nuovi vasi sanguigni per nutrirsi e crescere. Il paragone esteso a Sydney, dove lo sviluppo della città e della rete ferroviaria dal 1851 al 2011 hanno mostrato similitudini straordinarie con Londra, suggerisce che fattori come la massa della popolazione e l'interconnettività giocano un ruolo cruciale tanto nella crescita delle città quanto in quella dei tessuti cancerosi.

In un mondo sempre più urbanizzato e digitalizzato, questo studio, pubblicato sulla rivista della Royal Society Interface, invita a una riflessione profonda sulle metropoli, intese non più come semplici aggregati di edifici e infrastrutture, ma come organismi viventi, complessi e adattivi. Gli autori auspicano che i pianificatori urbani possano attingere dalla biologia strategie innovative per una crescita sostenibile, regolando lo sviluppo delle reti di trasporto in modo simile a come si controlla la proliferazione cellulare nei trattamenti antitumorali.

