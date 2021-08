Lo sviluppo dei 'droni del futuro'? Ecco il nuovo algoritmo del MIT

Quante volte vi sarà capitato, soprattutto negli ultimi anni, di veder svolazzare in giro, quegli apparecchi volanti dotati di eliche rotanti, noti come droni? E quante volte li avete visti perdere il controllo e precipitare? Un nuovo studio del MIT potrebbe risolvere il problema di questi piccoli “robottini” volanti.

Per chi non li conoscesse, i droni sono apparecchiature, a controllo remoto o volo autonomo, utilizzate sia in campo sportivo, per evitare degli ostacoli su pista, sia per effettuare riprese aeree ed operazioni militari e di soccorso, troppo complesse da eseguire altrimenti. Questi temerari "avventurieri volanti" ne passano di tutti i colori, uno è stato persino pilotato in un vulcano attivo. I ricercatori del Massachusetts Institute of Technology hanno sviluppato delle procedure innovative per rendere i droni molto più efficienti ed in grado di evitare meglio gli ostacoli.

Nello specifico, un team di ingegneri aerospaziali del noto istituto americano ha sviluppato un algoritmo che permette ai droni di identificare e selezionare più velocemente il percorso giusto, per aggirare gli ostacoli ed evitare di schiantarsi rovinosamente. Questo algoritmo è stato sviluppato dalla combinazione dei dati ottenuti mediante simulazioni virtuali su un percorso ad ostacoli, unitamente ad esperimenti basati sull’analisi di test di volo su percorsi in “real life”.

Tramite questo algoritmo i droni sono capaci di volare attorno agli ostacoli con una velocità notevolmente superiore rispetto a quelli già utilizzati e basati sull’analisi parametrica delle traiettorie aeree.

Un altro aspetto che ha attirato l’attenzione dei ricercatori è stato, oltre alla velocità raggiunta, l’adattabilità dei droni sottoposti all’algoritmo. Questi, infatti, si sono rivelati capaci di calcolare anche i tragitti in cui rallentare, per superare efficientemente l’ostacolo, valutando, quindi, se fosse più efficiente adottare un approccio più rapido o moderato, a seconda degli ostacoli sul tragitto e della sicurezza del volo.

I ricercatori sono fiduciosi che lo sviluppo di questi nuovi algoritmi potrà consentire alle future generazioni di droni una navigazione più veloce e sicura, attraverso ambienti intricati e pericolosi, diventando fondamentali nelle procedure di salvataggio. Ciò potrebbe ovviare anche ai problemi dei droni utilizzati nell'esplorazione spaziale.